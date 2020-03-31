Слідком Росії висунув Чубарову "звинувачення"

Російський слідчий комітет заочно висунув "звинувачення" голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на контрольоване Кремлем управління Слідкому в анексованому Криму.

Дослівно у повідомленні Слідкому РФ: "Чубаров звинувачується в організації масових заворушень і публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії".

Деталі: Слідком звинувачує Чубарова в тому, що він навесні 2015 року в ефірі одного з українських телеканалів "висловлював заклики до здійснення екстремістської діяльності проти інтересів Росії", а також до деокупації Криму.

Що було раніше: Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров організовує проведення міжнародної мирної ходи 3 травня з материкової України в окупований Росією Крим з метою примусити агресора виконувати міжнародне право.

Ініціатива передбачає пішу ходу з території материкової України на територію окупованого РФ Криму.

Метою цієї акції є "сприяння міжнародним організаціям, включаючи ООН, ОБСЄ, ЄС, Раду Європи та інші, в реалізації іміджу прийнятих рішень на підтримку суверенітету, територіальної незалежності, єдності і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".

23 березня стало відомо, що у Криму російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти Чубарова за статтею російського Кримінального кодексу – "Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством". Йдеться про події 26 лютого 2014 року.

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