Крымские оккупанты хотят посадить на 9 лет главу Меджлиса Чубарова

На заседании подконтрольного Кремлю "Верховного суда Крыма" сторона обвинения запросила для председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, которого на полуострове судят заочно, девять лет колонии.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на российские и крымские СМИ

Детали: Чубаров и его защита пока это не комментировали.

Чубарова в оккупированном Россией Крыму обвиняют в "организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента".

В прошлом году российские следователи в АРК заочно предъявили обвинение главе Меджлиса по статьям об "организации массовых беспорядков", "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России". Сам Чубаров отметил, что российские власти "начали очередную волну репрессий против крымскотатарского народа".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала это дело незаконным и "еще одной разновидностью репрессий против коренного народа Крыма".

Прокуратура АРК открыла производство из-за уголовного дела, которое российские следователи открыли против Чубарова.