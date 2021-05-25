COVID в Украине: 26 08 новых случаев и 249 летальных за сутки

За сутки 24 мая в Украине зафиксировали 2 608 новых случаев заболеваний COVID-19, госпитализировали 854 больных, умерли 249 человек, выздоровели 17 504 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Большего всего подтвержденных случаев коронавирусного заболевания за последние сутки зарегистрировали в г. Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

В этот понедельник протестировано: методом ПЦР – 23 440 человек, методом ИФА – 12 650 человек, экспресс-тестами – 16 189 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 186 463 человек, из них выздоровели 1 975 064 человека, умерли 49 685 человек.

МОЗ

Напомним: За предыдущие сутки, в воскресенье 23 мая, в Украине было зафиксировано минимум новых случаев COVID с 11 августа прошлого года. По суточному приросту больных наша страна была на 38 месте в мире и на 10 месте в Европе.