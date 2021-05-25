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Епідзони: усі регіони України "жовті" 

Вівторок, 25 травня 2021, 09:55

В усіх областях України та в Києві встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: За даними МОЗ, у жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на COVID-19 і показник завантаженості ліжок з киснем.

У Києві рівень госпіталізацій – 22 на 100 тисяч населення (поріг – 60 на 100 тисяч), а завантаженість ліжок із киснем – 22% за граничного показника 65%.

У Вінницькій області найнижчий коефіцієнт виявлених випадків. 

 
МОЗ

Нагадаємо: Адаптивний карантин в Україні продовжено щонайменше до 30 червня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 24 травня заявив, що в Україні дев'ятий тиждень поспіль покращуються всі епідемічні показники – і "вся Україна перебуває у "жовтій" зоні".

"Українська правда" в Threads

Теми: епідзоникарантинкоронавірусCovid-2019епідемія
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