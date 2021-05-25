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Эпидзоны: все регионы Украины "желтые"

Вторник, 25 мая 2021, 09:55

Во всех областях Украины и в Киеве установлен желтый уровень эпидемической опасности.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: По данным Минздрава, ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных COVID-19 и показатель загруженности коек с кислородом.

В Киеве уровень госпитализаций – 22 на 100 тысяч населения (порог – 60 на 100 тысяч), а загруженность коек с кислородом – 22% при предельном показателе 65%.

В Винницкой области самый низкий коэффициент выявленных случаев.

 

Напомним: Адаптивный карантин в Украине продлен как минимум до 30 июня.



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