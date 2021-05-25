Air France, Finnair, Singapore Airlines: усе більше літаків облітають Білорусь

Низка авіакомпаній вирішили обходити повітряний простір Білорусі, серед них французька Air France, фінська Finnair, німецька Lufthansa, латвійська AirBaltic, азійська Singapore Airlines.

Джерело: Reuters, Channel News Asia, "Європейська правда"

Деталі: Слідом за латвійською AirBaltic та німецькою Lufthansa ще дві європейські авіакомпанії, Air France та Finnair, оголосили про тимчасове призупинення польотів через повітряних простір Білорусі.

Також Singapore Airlines перенаправляє деякі рейси, щоб уникнути повітряного простору Білорусі після того, як Мінськ змусив літак "Ryanair" приземлитися, щоб заарештувати журналіста на борту.

Згідно з даними Flightradar24.com, усе менше літаків пролітають у небі над Білоруссю.

Станом на 10:55 над територією цієї країни летять літаки з Китаю, Росії, один із Молдови й один із України (Київ).

Зі свого боку, білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасовує рейси до Лондона і Парижа до 30 жовтня через рішення урядів Британії і Франції, які заборонили перевізнику виконання польотів.

Цьому передувало: 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка –.Рада ЄС має заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір Євросоюзу як для прямих рейсів, так і транзитом.

Влади Великої Британії та Швеції рекомендували авіакомпаніям уникати повітряного простору Білорусі після примусової посадки пасажирського літака Ryanair у Мінську.

Передісторія:

23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту. У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

Інцидент викликав різку реакцію світу та заклики до ретельного розслідування.

Перша заява Ryanair щодо інциденту містила неправдиві дані та не згадувала про ключові обставини. У другій заяві компанії інцидент назвали "актом повітряного піратства".

Білорусь продовжує наполягати, що літак вирішив здійснити посадку у Мінську без будь-якого примусу за рішенням екіпажу.

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