Air France, Finnair, Singapore Airlines: все больше самолетов облетают Беларусь

Ряд авиакомпаний решили обходить воздушное пространство Беларуси, среди них французская Air France, финская Finnair, немецкая Lufthansa, латвийская AirBaltic, азиатская Singapore Airlines.

Источник: Reuters, Channel News Asia, "Европейская правда"

Детали: Вслед за латвийской AirBaltic и немецкой Lufthansa еще две европейские авиакомпании, Air France и Finnair, объявили о временной приостановке полетов через воздушное пространство Беларуси.

Также Singapore Airlines перенаправляет некоторые рейсы, чтобы избежать воздушного пространства Беларуси после того, как Минск заставил самолет "Ryanair" приземлиться, чтобы арестовать журналиста на борту.

Согласно данным Flightradar24.com, все меньше самолетов пролетают в небе над Беларусью.

По состоянию на 10:55 над территорией этой страны летят самолеты из Китая, России, один из Молдовы и один из Украины (Киев).

Со своей стороны, белорусская авиакомпания "Белавиа" отменяет рейсы в Лондон и Париж до 30 октября из-за решения правительств Великобритании и Франции, которые запретили перевозчику полеты.

Предыстория:

23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Инцидент вызвал резкую реакцию мира и призывы к тщательному расследованию.

Первое заявление Ryanair относительно инцидента содержало ложные сведения и не упоминало о ключевых обстоятельствах. Во втором заявлении компании инцидент назвали "актом воздушного пиратства".

Беларусь продолжает настаивать, что самолет решил совершить посадку в Минске без всякого принуждения, по решению экипажа.

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