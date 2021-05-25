Іноземця з санкційного списку РНБО спіймали на Закарпатті

Іноземного громадянина Гарніка Манукяна, який перебуває у санкційному списку Ради національної безпеки та оборони затримали на Закарпатті.

Джерело: Міграційна служба Закарпатської області у Facebook

Дослівно: "На виконання рішення РНБО від 14 травня 2021 року міграційники Закарпаття спільно з співробітниками управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області виявили в Ужгороді громадянина Вірменії, який входить до санкційного списку осіб під номером 600".

Фото ДМС

Деталі: Повідомляється, що іноземцю скасували посвідку на тимчасове проживання та приймають рішення про примусове повернення з України.

У ДМС зазначили, що дії Манукяна становлять загрозу національній безпеці України та безпеці громадського порядку.

У санкційному списку РНБО під номером 600 перебуває громадянин Республіки Вірменія Гарнік Манукян, 1986 року народження.

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