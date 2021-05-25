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Іноземця з санкційного списку РНБО спіймали на Закарпатті

Вівторок, 25 травня 2021, 11:44
Іноземця з санкційного списку РНБО спіймали на Закарпатті
Фото ДМС

Іноземного громадянина Гарніка Манукяна, який перебуває у санкційному списку Ради національної безпеки та оборони затримали на Закарпатті.

Джерело: Міграційна служба Закарпатської області у Facebook

Дослівно: "На виконання рішення РНБО від 14 травня 2021 року міграційники Закарпаття спільно з співробітниками управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області виявили в Ужгороді громадянина Вірменії, який входить до санкційного списку осіб під номером 600".

 
Фото ДМС

Деталі: Повідомляється, що іноземцю скасували посвідку на тимчасове проживання та приймають рішення про примусове повернення з України.

У ДМС зазначили, що дії Манукяна становлять загрозу національній безпеці України та безпеці громадського порядку.

У санкційному списку РНБО під номером 600 перебуває громадянин Республіки Вірменія Гарнік Манукян, 1986 року народження. 

Передісторія: 

  • 21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня щодо застосування персональних санкцій проти 674 людей та 138 компаній.
  • 14 серпня стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони запроваджує спеціальні санкції до осіб, які мають статус "вор в законі".

Українська правда

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Теми: РНБОсанкціїЗакарпаття
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