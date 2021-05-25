Іноземця з санкційного списку РНБО спіймали на Закарпатті
Іноземного громадянина Гарніка Манукяна, який перебуває у санкційному списку Ради національної безпеки та оборони затримали на Закарпатті.
Джерело: Міграційна служба Закарпатської області у Facebook
Дослівно: "На виконання рішення РНБО від 14 травня 2021 року міграційники Закарпаття спільно з співробітниками управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області виявили в Ужгороді громадянина Вірменії, який входить до санкційного списку осіб під номером 600".
Деталі: Повідомляється, що іноземцю скасували посвідку на тимчасове проживання та приймають рішення про примусове повернення з України.
У ДМС зазначили, що дії Манукяна становлять загрозу національній безпеці України та безпеці громадського порядку.
У санкційному списку РНБО під номером 600 перебуває громадянин Республіки Вірменія Гарнік Манукян, 1986 року народження.
Передісторія:
- 21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня щодо застосування персональних санкцій проти 674 людей та 138 компаній.
- 14 серпня стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони запроваджує спеціальні санкції до осіб, які мають статус "вор в законі".