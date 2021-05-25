Иностранца из санкционного списка СНБО поймали на Закарпатье

Иностранного гражданина Гарника Манукяна, который находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны задержали на Закарпатье.

Источник: Миграционная служба Закарпатской области в Facebook

Дословно: "Во исполнение решения СНБО от 14 мая 2021 года предстатели миграционной службы Закарпатья совместно с сотрудниками управления стратегических расследований в Закарпатской области обнаружили в Ужгороде гражданина Армении, который входит в санкционный список лиц под номером 600".

Фото ГМС

Детали: Сообщается, что иностранцу отменили вид на жительство и принимают решение о принудительном возвращении из Украины.

В ГМС отметили, что действия Манукяна представляют угрозу национальной безопасности Украины и безопасности общественного порядка.

В санкционном списке СНБО под номером 600 находится гражданин Республики Армения Гарник Манукян, 1986 года рождения.

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