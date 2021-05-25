Иностранца из санкционного списка СНБО поймали на Закарпатье
Иностранного гражданина Гарника Манукяна, который находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны задержали на Закарпатье.
Источник: Миграционная служба Закарпатской области в Facebook
Дословно: "Во исполнение решения СНБО от 14 мая 2021 года предстатели миграционной службы Закарпатья совместно с сотрудниками управления стратегических расследований в Закарпатской области обнаружили в Ужгороде гражданина Армении, который входит в санкционный список лиц под номером 600".
Детали: Сообщается, что иностранцу отменили вид на жительство и принимают решение о принудительном возвращении из Украины.
В ГМС отметили, что действия Манукяна представляют угрозу национальной безопасности Украины и безопасности общественного порядка.
В санкционном списке СНБО под номером 600 находится гражданин Республики Армения Гарник Манукян, 1986 года рождения.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.
- 14 августа стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны вводит специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе".