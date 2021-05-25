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Иностранца из санкционного списка СНБО поймали на Закарпатье

Вторник, 25 мая 2021, 11:44
Фото ГМС

Иностранного гражданина Гарника Манукяна, который находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны задержали на Закарпатье.

Источник: Миграционная служба Закарпатской области в Facebook

Дословно: "Во исполнение решения СНБО от 14 мая 2021 года предстатели миграционной службы Закарпатья совместно с сотрудниками управления стратегических расследований в Закарпатской области обнаружили в Ужгороде гражданина Армении, который входит в санкционный список лиц под номером 600". 

 
Фото ГМС

Детали: Сообщается, что иностранцу отменили вид на жительство и принимают решение о принудительном возвращении из Украины.

В ГМС отметили, что действия Манукяна представляют угрозу национальной безопасности Украины и безопасности общественного порядка.

В санкционном списке СНБО под номером 600 находится гражданин Республики Армения Гарник Манукян, 1986 года рождения.

Предыстория: 

  • Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.
  • 14 августа стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны вводит специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе".

Украинская правда
Темы: СНБОсанкцииЗакарпатье


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