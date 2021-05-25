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Впервые нардепа будут судить за кнопкодавство

Вторник, 25 мая 2021, 14:22
Член депутатськой группы "Доверие" Владислав Поляк

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд дело о неперсональном голосовании народного депутата из группы "Доверие" Владислава Поляка.

Источник: сайт Офиса генпрокурора, собеседники Украинской правды

Детали: В ОГП не называют имени обвиняемого, но по данным источников УП, речь идет о Владиславе Поляке.

Как сообщают правоохранители, это первый случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса "Осуществление народным депутатом Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосования вместо другого народного депутата Украины".

Расследованием установлено, что народный избранник в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения неоднократно голосовал вместо коллеги.

Предыстория: В феврале 2021 года Поляку сообщили о подозрении в кнопкодавстве.

Нардепа для вручения подозрения вызвали в Офис генпрокурора, но он не явился и о причинах неявки не сообщил. Поэтому сообщение о подозрении направили по месту его жительства, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи.

По закону кнопкодавство наказывается штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51-85 тысяч гривен).

Украинская правда
Темы: кнопкодавствоВерховная Радасуд


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