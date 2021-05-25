Впервые нардепа будут судить за кнопкодавство
Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд дело о неперсональном голосовании народного депутата из группы "Доверие" Владислава Поляка.
Источник: сайт Офиса генпрокурора, собеседники Украинской правды
Детали: В ОГП не называют имени обвиняемого, но по данным источников УП, речь идет о Владиславе Поляке.
Как сообщают правоохранители, это первый случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса "Осуществление народным депутатом Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосования вместо другого народного депутата Украины".
Расследованием установлено, что народный избранник в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения неоднократно голосовал вместо коллеги.
Предыстория: В феврале 2021 года Поляку сообщили о подозрении в кнопкодавстве.
Нардепа для вручения подозрения вызвали в Офис генпрокурора, но он не явился и о причинах неявки не сообщил. Поэтому сообщение о подозрении направили по месту его жительства, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи.
По закону кнопкодавство наказывается штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51-85 тысяч гривен).