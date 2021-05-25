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Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку на сході країни

Вівторок, 25 травня 2021, 14:49

У середу на сході країни синоптики та рятувальники попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Джерело: Укргідрометценр, ДСНС

Деталі: Зокрема, 26 травня у більшості районів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької та Тернопільської областей збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

 

Передісторія:

  • Восени 2020 року на Луганщині почалися масштабні пожежі
  • Тоді повідомлялось про про 9 загиблих та 12 госпіталізованих осіб.
  • Державне бюро розслідувань повідомило про підозру керівнику одного з відділів управління Державної служби з надзвичайних ситуацій на Луганщині.
  • Шістьох посадовців управління Державної служби надзвичайних ситуації на Луганщині судитимуть за підробку документів, які створювали видимість їх ефективної ліквідації масштабних пожеж області. 

Українська правда
Теми: пожежаЛуганська область


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