Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку на сході країни

У середу на сході країни синоптики та рятувальники попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Джерело: Укргідрометценр, ДСНС

Деталі: Зокрема, 26 травня у більшості районів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької та Тернопільської областей збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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