Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку на сході країни
Вівторок, 25 травня 2021, 14:49
У середу на сході країни синоптики та рятувальники попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Джерело: Укргідрометценр, ДСНС
Деталі: Зокрема, 26 травня у більшості районів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької та Тернопільської областей збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Передісторія:
- Восени 2020 року на Луганщині почалися масштабні пожежі.
- Тоді повідомлялось про про 9 загиблих та 12 госпіталізованих осіб.
- Державне бюро розслідувань повідомило про підозру керівнику одного з відділів управління Державної служби з надзвичайних ситуацій на Луганщині.
- Шістьох посадовців управління Державної служби надзвичайних ситуації на Луганщині судитимуть за підробку документів, які створювали видимість їх ефективної ліквідації масштабних пожеж області.
Українська правда