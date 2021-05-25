Спасатели предупреждают о пожарной опасности на востоке страны

В среду на востоке страны синоптики и спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Источник: Укргидрометценр, ГСЧС

Детали: В частности, 26 мая в большинстве районов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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