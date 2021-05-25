Спасатели предупреждают о пожарной опасности на востоке страны
Вторник, 25 мая 2021, 14:49
В среду на востоке страны синоптики и спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
Источник: Укргидрометценр, ГСЧС
Детали: В частности, 26 мая в большинстве районов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Предыстория:
- Осенью на Луганщине начались масштабные пожары.
- Тогда сообщалось о 9 погибших и 12 госпитализированных.
- Государственное бюро расследований сообщило о подозрении руководителю одного из отделов управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
- Шестерых должностных лиц управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Луганской области будут судить за подделку документов, которые создавали видимость их эффективной ликвидации масштабных пожаров области.
Украинская правда