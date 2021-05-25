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Спасатели предупреждают о пожарной опасности на востоке страны

Вторник, 25 мая 2021, 14:49
Спасатели предупреждают о пожарной опасности на востоке страны

В среду на востоке страны синоптики и спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Источник: Укргидрометценр, ГСЧС

Детали: В частности, 26 мая в большинстве районов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предыстория:

  • Осенью на Луганщине начались масштабные пожары.
  • Тогда сообщалось о 9 погибших и 12 госпитализированных.
  • Государственное бюро расследований сообщило о подозрении руководителю одного из отделов управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
  • Шестерых должностных лиц управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Луганской области будут судить за подделку документов, которые создавали видимость их эффективной ликвидации масштабных пожаров области.

Украинская правда

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Темы: пожарЛуганская область
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