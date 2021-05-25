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Еще двух криминальных "авторитетов" из санкционного списка СНБО разоблачили правоохранители

Вторник, 25 мая 2021, 14:57
Еще двух криминальных авторитетов из санкционного списка СНБО разоблачили правоохранители

Полицейские разоблачили сразу трех уголовных "авторитетов": двое из них – в санкционном списка Совета нацбезопасности и обороны.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции

Детали: Известно, что они находятся в статусах так называемых "смотрящих" - за азербайджанской диаспорой в Черкассах, за отделением Херсонского СИЗО, а также по одному из районов Одесской области. Первым двум сообщено о подозрении, в том числе за установление и распространение преступного влияния - они находятся в санкционном списке СНБО. Третьего уличили в сокрытии от отбывания назначенного судом наказания.

Дословно: "Отмечается, что криминальный "авторитет" из Черкасс был задержан еще в марте этого года при получении денег, которые он требовал от гражданина. Оперативники управления стратегических расследований в Черкасской области получили доказательства причастности злоумышленника к установлению и распространение преступного влияния в городе и области. В частности, установлено, что он решал вопросы в криминальной среде, занимался перераспределением незаконно полученных средств и контролировал поставки запрещенных предметов в местные учреждения отбывания наказаний.

"Смотрящий" по одному из отделений Херсонского СИЗО отбывает там наказание за совершение ряда тяжких преступлений, в том числе и умышленного убийства. Известно, что он организовал незаконный канал поставки наркотиков в учреждения - в этом его разоблачили полицейские в апреле этого года. Оперативники управления стратегических расследований в Херсонской области получили доказательства диктовку "смотрящим" так называемых "воровских традиций" другим иждивенцам СИЗО, контроль им "общака" и поддержания связей с представителями регионального криминалитета.

В Одесской области оперативники разоблачили местного криминального "авторитета", который пытался избежать назначенного судом наказания. Известно, что злоумышленник имеет существенные связи с криминальной средой, неоднократно входил в состав организованных группировок, участники которых занимались вымогательством денег у фермеров, разбойными нападениями и даже похищением граждан. В январе 2021 года суд признал "авторитета" виновным в совершении разбойного нападения на территории Черниговской области и назначил ему наказание в виде 8,5 лет лишения свободы. Злоумышленник пытался избежать наказания и скрывался от правоохранителей. Вчера, 24 мая, полицейские задержали его".

 

Напомним:

  • Иностранного гражданина Гарника Манукяна, который находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны задержали на Закарпатье.
  • Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.
  • 14 мая стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны вводит специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе".

Украинская правда

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Темы: СНБОсанкции
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