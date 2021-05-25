Українська авіакомпанія заявила, що тепер облітатиме Білорусь через ЄС

Київська авіакомпанія SkyUp, яка виконує спецрейси у фінські міста Гельсінкі і Турку, тепер направлятиме туди свої літаки не над Білоруссю, як раніше, а через повітряний простір країн ЄС.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Як повідомила прес-служба компанії, тривалість перельоту збільшиться лише трохи.

Дослівно SkyUp: "Ми і надалі будемо вважати нашим ключовим пріоритетом безпеку перельотів на всьому маршруті руху і прокладати його у відповідності з національними і міжнародними рекомендаціями компетентних організацій. Авіакомпанія відновить польоти над Білоруссю, коли українські державні регулятори знову визнають це допустимим".

Передісторія: Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною і Білоруссю з 26 травня і заборонив українським авіакомпаніям польоти над білоруською територією.

Це пов'язано з примусовою посадкою літака компанії Ryanair в Мінську і затриманням її пасажирів. Рішення уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів.

Також Саміт Європейського Союзу підтримав рішення заборонити польоти білоруських авіакомпаній на територію ЄС і закликав всіх авіаперевізників уникати прольоту над територією Білорусі.