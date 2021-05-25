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Троє чеченців оскаржують санкції РНБО проти них 

Вівторок, 25 травня 2021, 19:06

Троє уродженців Чечні оскаржують запроваджені проти них санкції Ради національної безпеки і оборони у Окружному адмінсуді Києва. 

Джерело: Окружний адмінсуд Києва

Деталі: Йдеться про громадян Росії, уродженців Чечні Ясагова Адлана, Ідрісва Мусліма та Шаіпова Магамода. Вони просять суд зупинити  дію Рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів", від 14 травня 2021 року у частині застосування санкцій проти них. 

Відповідні заяви надійшли до суду до подання самих позовів, як це передбачено законодавством. 

Наразі суд вирішує питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

Що передувало: 14 травня стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони запроваджує спеціальні санкції до осіб, які мають статус "вор в законі".

21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня щодо застосування персональних санкцій проти 674 людей та 138 компаній.

Українська правда
Теми: санкціїРНБО


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