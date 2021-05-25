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Трое чеченцев оспаривают санкции СНБО против них

Вторник, 25 мая 2021, 19:06

Трое уроженцев Чечни оспаривают введенные против них санкции Совета национальной безопасности и обороны в Окружном административном суде Киева.

Источник: Окружной админсуд Киева

Детали: Речь идет о гражданах России, уроженцев Чечни Ясагове Адлане, Идрисве Муслиме и Шаипова Магамоде. Они просят суд остановить действие Решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", от 14 мая 2021 в части применения санкций против них.

Соответствующие заявления поступили в суд для представления самых исков, как это предусмотрено законодательством.

Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

Что предшествовало: 14 мая стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны вводит специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе".

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.

Украинская правда
Темы: санкцииСНБО


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