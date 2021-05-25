Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Радбез ООН терміново збереться через Білорусь

Вівторок, 25 травня 2021, 22:10
Радбез ООН терміново збереться через Білорусь

Естонія, Франція та Ірландія скликають термінове засідання Ради Безпеки ООН через примусову посадку літака Ryanair в Мінську для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Джерело: "Голос Америки

Деталі: Обговорення буде відбуватись за зачиненими дверима та у неформальному форматі. Це означає, що ніхто із країн не може виступити проти засідання. 

Раніше у Верховного комісара ООН з прав людини заявили, що "шоковані незаконним арештом і свавільним утриманням" Протасевича та "бояться за його безпеку".

Що передувало: Генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш закликав провести повне і незалежне міжнародне розслідування щодо інциденту з екстреною посадкою літака Ryanair у Мінську і затриманням журналіста Романа Протасевич.

Передісторія: 

  • 23 травня За вказівкою Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair сполученням Афіни - Вільнюс, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • Також затримали його дівчину – громадянку РФ Софію Сапегу
  • Ця подія викликала різку реакцію світу. 24 травня лідери держав та урядів Євросоюзу доручили союзним органам схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі і заборонити білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС як для прямих, так і для транзитних рейсів.

Теми: ООНБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
ООН
Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів – Британія в ООН
Зеленський обговорив з генсеком ООН відновлення продовольчої безпеки
Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: