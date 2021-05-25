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Радбез ООН терміново збереться через Білорусь

Вівторок, 25 травня 2021, 22:10

Естонія, Франція та Ірландія скликають термінове засідання Ради Безпеки ООН через примусову посадку літака Ryanair в Мінську для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Джерело: "Голос Америки

Деталі: Обговорення буде відбуватись за зачиненими дверима та у неформальному форматі. Це означає, що ніхто із країн не може виступити проти засідання. 

Раніше у Верховного комісара ООН з прав людини заявили, що "шоковані незаконним арештом і свавільним утриманням" Протасевича та "бояться за його безпеку".

Що передувало: Генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш закликав провести повне і незалежне міжнародне розслідування щодо інциденту з екстреною посадкою літака Ryanair у Мінську і затриманням журналіста Романа Протасевич.

Передісторія: 

  • 23 травня За вказівкою Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair сполученням Афіни - Вільнюс, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • Також затримали його дівчину – громадянку РФ Софію Сапегу
  • Ця подія викликала різку реакцію світу. 24 травня лідери держав та урядів Євросоюзу доручили союзним органам схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі і заборонити білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС як для прямих, так і для транзитних рейсів.

Теми: ООНБілорусь


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