Радбез ООН терміново збереться через Білорусь
Естонія, Франція та Ірландія скликають термінове засідання Ради Безпеки ООН через примусову посадку літака Ryanair в Мінську для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Джерело: "Голос Америки"
Деталі: Обговорення буде відбуватись за зачиненими дверима та у неформальному форматі. Це означає, що ніхто із країн не може виступити проти засідання.
Раніше у Верховного комісара ООН з прав людини заявили, що "шоковані незаконним арештом і свавільним утриманням" Протасевича та "бояться за його безпеку".
Що передувало: Генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш закликав провести повне і незалежне міжнародне розслідування щодо інциденту з екстреною посадкою літака Ryanair у Мінську і затриманням журналіста Романа Протасевич.
Передісторія:
- 23 травня За вказівкою Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair сполученням Афіни - Вільнюс, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Також затримали його дівчину – громадянку РФ Софію Сапегу.
- Ця подія викликала різку реакцію світу. 24 травня лідери держав та урядів Євросоюзу доручили союзним органам схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі і заборонити білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС як для прямих, так і для транзитних рейсів.