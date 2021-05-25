Радбез ООН терміново збереться через Білорусь

Естонія, Франція та Ірландія скликають термінове засідання Ради Безпеки ООН через примусову посадку літака Ryanair в Мінську для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Обговорення буде відбуватись за зачиненими дверима та у неформальному форматі. Це означає, що ніхто із країн не може виступити проти засідання.

Раніше у Верховного комісара ООН з прав людини заявили, що "шоковані незаконним арештом і свавільним утриманням" Протасевича та "бояться за його безпеку".

Що передувало: Генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш закликав провести повне і незалежне міжнародне розслідування щодо інциденту з екстреною посадкою літака Ryanair у Мінську і затриманням журналіста Романа Протасевич.

Передісторія: