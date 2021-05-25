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Дівчину Протасевича арештували на 2 місяці – адвокат

Вівторок, 25 травня 2021, 18:52
Дівчину Протасевича арештували на 2 місяці – адвокат

Софію Сапегу, яку білоруські силовики зняли з рейсу Ryanair разом з опозиційним журналістом Романом Протасевичем, заарештували в Білорусі на два місяці, її помістили в слідчий ізолятор.

Джерело: РБК з посиланням на її адвоката Олександра Філанович

Пряма мова: "Сьогодні був допит Софії. Їй пред'явлено підозру у вчиненні кримінально-караного діяння. Обрано запобіжний захід - тримання під вартою на строк 2 місяці. Місце утримання підозрюваної - СІЗО КДБ".

Деталі: Філанович розповів, що слідство веде головне слідче управління Слідчого комітету Республіки Білорусь, і з нього взяли підписку про нерозголошення.

Найближчим часом адвокат має намір відвідати Сапегу в СІЗО.

Передісторія: 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали. Пізніше з'ясувалося, що Сапегу підозрюють у кількох злочинах, нібито скоєних з серпня по вересень 2020 року.

У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Таке затримання викликало різку реакцію світу, зокрема США та країн ЄС.

24 травня лідери держав та урядів Євросоюзу доручили союзним органам схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі і заборонити білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС як для прямих, так і для транзитних рейсів.

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня збереться через інцидент із літаком Ryanair FR4978, який Білорусь примусово посадила у своєму аеропорту. Однак низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю.

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Теми: Білорусьавіаскандалопозиція
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