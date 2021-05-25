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Совбез ООН срочно соберется из-за Беларуси

Вторник, 25 мая 2021, 22:10
Совбез ООН срочно соберется из-за Беларуси

Эстония, Франция и Ирландия созывают срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Обсуждение будет проходить за закрытыми дверями и в неформальном формате. Это означает, что никто из стран не может выступить против заседания.

Ранее у Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что "шокированы незаконным арестом и произвольным содержанием" Протасевича и "боятся за его безопасность".

Что предшествовало: Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал провести полное и независимое международное расследование инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием журналиста Романа Протасевича.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • Также задержали его девушку - гражданку РФ Софию Сапегу.
  • Это событие вызвало резкую реакцию в мире. 24 мая лидеры государств и правительств Евросоюза поручили союзным органам одобрить новый пакет секторальных экономических санкций против Беларуси и запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС как для прямых, так и для транзитных рейсов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООНБеларусь
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