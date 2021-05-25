Совбез ООН срочно соберется из-за Беларуси

Эстония, Франция и Ирландия созывают срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Обсуждение будет проходить за закрытыми дверями и в неформальном формате. Это означает, что никто из стран не может выступить против заседания.

Ранее у Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что "шокированы незаконным арестом и произвольным содержанием" Протасевича и "боятся за его безопасность".

Что предшествовало: Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал провести полное и независимое международное расследование инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием журналиста Романа Протасевича.

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