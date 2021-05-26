Ryanair: Фінляндія викликала посла Білорусі

Фінляндія викликала до Міністерства закордонних справ посла Білорусі Олексія Самосуєва – це пов’язане з інцидентом з екстреною посадкою літака Ryanair у Мінську і затриманням журналіста Романа Протасевича.

Джерело: фінське МЗС у Twitter

Дослівно: "Фінляндія викликала сьогодні посла Білорусі пана Самосуєва в МЗС. Державний секретар Анттонен (Матті Анттонен – УП) висловив рішучий осуд Фінляндією примусової посадки рейсу Ryanair і зажадав негайного звільнення затриманих журналіста Рамана Протасевича і Софії Сапеги".

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