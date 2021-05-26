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Ryanair: Фінляндія викликала посла Білорусі

Середа, 26 травня 2021, 00:29
Ryanair: Фінляндія викликала посла Білорусі

Фінляндія викликала до Міністерства закордонних справ посла Білорусі Олексія Самосуєва – це пов’язане з інцидентом з екстреною посадкою літака Ryanair у Мінську і затриманням журналіста Романа Протасевича.

Джерело: фінське МЗС у Twitter

Дослівно: "Фінляндія викликала сьогодні посла Білорусі пана Самосуєва в МЗС. Державний секретар Анттонен (Матті Анттонен – УП) висловив рішучий осуд Фінляндією примусової посадки рейсу Ryanair і зажадав негайного звільнення затриманих журналіста Рамана Протасевича і Софії Сапеги".

Передісторія: 

  • 23 травня За вказівкою Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair сполученням Афіни - Вільнюс, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.
  • Також затримали його дівчину – громадянку РФ Софію Сапегу
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • Ця подія викликала різку реакцію світу. 24 травня лідери держав та урядів Євросоюзу доручили союзним органам схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі і заборонити білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС як для прямих, так і для транзитних рейсів. Естонія, Франція і Ірландія скликають термінове засідання Ради Безпеки ООН.

Теми: ФінляндіяБілорусь
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