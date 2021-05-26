Ryanair: Финляндия вызвала посла Беларуси
Среда, 26 мая 2021, 00:29
Финляндия вызвала в Министерство иностранных дел посла Беларуси Алексея Самосуева - это связано с инцидентом с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием журналиста Романа Протасевича.
Источник: финское МИД в Twitter
Дословно: "Финляндия вызвала сегодня посла Беларуси господина Самосуева в МИД. Государственный секретарь Анттонен (Матти Анттонен - УП) выразил решительное осуждение Финляндией принудительной посадки рейса Ryanair и потребовал немедленного освобождения задержанных журналиста Рамана Протасевича и Софии Сапеги".
Предыстория:
- 23 мая по указанию Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
- Также задержали его девушку - гражданку РФ Софию Сапегу.
- В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
- Это событие вызвало резкую реакцию в мире. 24 мая лидеры государств и правительств Евросоюза поручили союзным органам одобрить новый пакет секторальных экономических санкций против Беларуси и запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС как для прямых, так и для транзитных рейсов. Эстония, Франция и Ирландия созывают срочное заседание Совета Безопасности ООН.