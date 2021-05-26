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Ryanair: Финляндия вызвала посла Беларуси

Среда, 26 мая 2021, 00:29

Финляндия вызвала в Министерство иностранных дел посла Беларуси Алексея Самосуева - это связано с инцидентом с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием журналиста Романа Протасевича.

Источник: финское МИД в Twitter

Дословно: "Финляндия вызвала сегодня посла Беларуси господина Самосуева в МИД. Государственный секретарь Анттонен (Матти Анттонен - УП) выразил решительное осуждение Финляндией принудительной посадки рейса Ryanair и потребовал немедленного освобождения задержанных журналиста Рамана Протасевича и Софии Сапеги".

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. 
  • Также задержали его девушку - гражданку РФ Софию Сапегу.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • Это событие вызвало резкую реакцию в мире. 24 мая лидеры государств и правительств Евросоюза поручили союзным органам одобрить новый пакет секторальных экономических санкций против Беларуси и запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС как для прямых, так и для транзитных рейсов. Эстония, Франция и Ирландия созывают срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Темы: ФинляндияБеларусь


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