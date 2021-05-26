Ryanair: Финляндия вызвала посла Беларуси

Финляндия вызвала в Министерство иностранных дел посла Беларуси Алексея Самосуева - это связано с инцидентом с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием журналиста Романа Протасевича.

Источник: финское МИД в Twitter

Дословно: "Финляндия вызвала сегодня посла Беларуси господина Самосуева в МИД. Государственный секретарь Анттонен (Матти Анттонен - УП) выразил решительное осуждение Финляндией принудительной посадки рейса Ryanair и потребовал немедленного освобождения задержанных журналиста Рамана Протасевича и Софии Сапеги".

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