ЗМІ: У справі Джуліані вилучили докази з “електронки” українських ексчиновників

В рамках розслідування проти колишнього адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані федеральні прокурори Нью-Йорка вилучили докази з електронної пошти, які ймовірно належать колишньому генеральному прокурору Юрію Луценку, колишньому голові фіскальної служби Роману Насірову та бізнесмену Олександру Левіну.

Джерело: Bloomberg та Reuters з посиланням на матеріали справи та заяву Джозефа Бонді, адвоката колишнього соратника Джуліані Лева Парнаса

Деталі: Як повідомляється, імена українців були відредаговані, але редагування було зроблено таким чином, що імена стало видно при копіюванні тексту і його перегляді в текстовому редакторі.

Бонді стверджував, що докази були разом з матеріалами, вилученими Федеральним бюро розслідувань 28 квітня в ході рейдів на будинок і офіс Джуліані.

Видання пишуть, що Бонді відмовився від коментарів. Представник прокурора США Одрі Штраусс на Манхеттені, офіс якої розслідує справу Джуліані, відмовився від коментарів. Костелло, адвокат Джуліані, не відповів на запит про коментар. Reuters зазначає, що Луценко у вівторок повідомив, що "в нього немає новин" і що він "не спілкувався з Джуліані ні по телефону, ні поштою".

Прокуратура вивчає, чи порушував Джуліані закони про лобіювання, коли діяв як незареєстрований іноземний агент, працюючи на Трампа.

Що передувало: Наприкінці квітня у квартирі та в офісі в Джуліані у центрі Нью-Йорка федеральні агенти провели обшуки через його незаконні справи в Україні.

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