СМИ: В деле Джулиани изъяли доказательства из "электронки" украинских экс-чиновников

В рамках расследования против бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани федеральные прокуроры Нью-Йорка изъяли доказательства из электронной почты, предположительно принадлежащих бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко, бывшему главе фискальной службы Роману Насирову и бизнесмену Александру Левину.

Источник: Bloomberg и Reuters со ссылкой на материалы дела и заявление Джозефа Бонди, адвоката бывшего соратника Джулиани Льва Парнаса

Детали: Как сообщается, имена Украинский были отредактированы, но изменения были сделаны таким образом, что имена стало видно при копировании текста и его просмотре в текстовом редакторе.

Бонди утверждал, что доказательства были вместе с материалами, изъятыми Федеральным бюро расследований 28 апреля в ходе рейдов на дом и офис Джулиани.

Издания пишут, что Бонди отказался от комментариев. Представитель прокурора США Одри Штраусс на Манхэттене, офис которой расследует дело Джулиани, отказался от комментариев. Костелло, адвокат Джулиани, не ответил на запрос о комментарии. Reuters отмечает, что Луценко во вторник сообщил, что "у него нет новостей" и что он "не общался с Джулиани ни по телефону, ни по почте".

Прокуратура изучает, нарушал ли Джулиани законы о лоббировании, когда действовал как незарегистрированный иностранный агент, работая на Трампа.

Что предшествовало: В конце апреля в квартире и в офисе в Джулиани в центре Нью-Йорка федеральные агенты провели обыски из-за его незаконных дел в Украине.

Напомним: