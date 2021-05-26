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Першу дозу вакцини в Україні отримали 987 тисяч осіб, другу – понад 97 тисяч

Середа, 26 травня 2021, 09:18
Першу дозу вакцини в Україні отримали 987 тисяч осіб, другу – понад 97 тисяч

В Україні першою дозою вакцини проти COVID-19 щеплено 987 191 особу, обидві дози вакцини отримала 97 391 особа.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: 25 травня в Україні проти COVID-19 щепили 16 387 людей: першу дозу вакцини отримала 5 221 людина, повністю імунізовані – 11 166 людей.

Протягом доби працювали 282 мобільні бригади та 373 пункти щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 987 193 особи, з них першу отримала 987 191 особа, повністю імунізована, отримавши обидві дози, 97 391 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом зробили 1 084 582 уколів.

 

Станом на 26 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записані 590 133 людини.

Нагадаємо: У МОЗ запланували вакцинувати до кінця року до 70% дорослих громадян і зробити 47 мільйонів уколів, новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяв за літо вакцинувати проти коронавірусу 5 мільйонів українців.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірусмедицина
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