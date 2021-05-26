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Первую дозу вакцины в Украине получили 987 тысяч человек, вторую – более 97 тысяч

Среда, 26 мая 2021, 09:18
Первую дозу вакцины в Украине получили 987 тысяч человек, вторую – более 97 тысяч

В Украине первой дозой вакцины против COVID-19 привито 987 191 человека, обе дозы вакцины получила 97 391 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: 25 мая в Украине против COVID-19 прививали 16 387 человек: первую дозу вакцины получила 5 221 человек, полностью иммунизированы – 11 166 человек.

В течение суток работали 282 мобильные бригады и 373 прививочных пункта.

С начала прививочной кампании привито 987 193 человека, из них первую дозу получил 987 191 человек, полностью иммунизирован, получив обе дозы, 97 391 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В целом сделали 1 084 582 уколов.

 

По состоянию на 26 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записаны 590 133 человека.

Напомним: Минздрав запланировали вакцинировать до конца года до 70% взрослых граждан и сделать 47 миллионов уколов, новый министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал за лето вакцинировать против коронавируса 5 миллионов украинцев.

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусмедицина
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