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Закон про е-суд набув чинності

Середа, 26 травня 2021, 09:49

26 травня набув чинності закон щодо впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Джерело: Укрінформ з посиланням на газету "Голос України"

Деталі: Закон передбачає створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Також він підвищує роль Вищої ради правосуддя в процесах запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Згідно з пояснювальною запискою, ЄСІТС – це сукупність інформаційних та телекомунікаційних підсистем, які забезпечують автоматизацію документообігу, розгляду судових справ, складання оперативної та аналітичної звітності, надання інформаційної допомоги суддям, а також процесів, які забезпечують фінансові, майнові, організаційні, кадрові, інформаційно-телекомунікаційні та інші потреби користувачів ЄСІТС.

ЄСІТС покликана підвищити ефективність діяльності судових органів шляхом впровадження сучасних технологій у їхню повсякденну діяльність.

Також ЄСІТС має спростити процедури комунікації між громадянами-учасниками судових процесів та їх представниками із судовими органами, роблячи судові процедури для громадян більш простими, зручними та доступними.

Система має діяти в судах, Вищій раді правосуддя, Раді суддів, Вищій кваліфікаційній комісії суддів, Державній судовій адміністрації, на підприємствах, що належать до сфери правосуддя, Національній школі суддів України.

Цю систему очікують впровадити протягом декількох років "за наявності достатнього фінансування".

Передісторія: 

Теми: судзаконодавство


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