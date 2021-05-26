В Україну доставили 117 тисяч доз вакцини Pfizer
Середа, 26 травня 2021, 11:11
В Україну прибула перша партія вакцин виробництва Pfizer-BioNTech, яку закупили за кошти державного бюджету.
Джерело: пресслужба МОЗ
Деталі: 117 000 доз вакцини Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech доставили в Міжнародний аеропорт "Київ" імені І.Сікорського.
Це перша партія цієї вакцини, яку закуповують державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents.
До кінця цього тижня в країну мають доставити 167 310 доз цього препарату.
Вакцину з цієї партії використають для щеплення:
- працівників сфери освіти;
- осіб з першого та другого етапу, зокрема медиків, які не щепилися раніше;
- військовослужбовців Збройних сил України, співробітників структур державної безпеки;
- представників іноземних дипломатичних установ в Україні.
Нагадаємо: У МОЗ запланували вакцинувати до кінця року до 70% дорослих громадян і зробити 47 мільйонів уколів, новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяв за літо вакцинувати проти коронавірусу 5 мільйонів українців.
Українська правда