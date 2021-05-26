Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україну доставили 117 тисяч доз вакцини Pfizer

Середа, 26 травня 2021, 11:11

В Україну прибула перша партія вакцин виробництва Pfizer-BioNTech, яку закупили за кошти державного бюджету.

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: 117 000 доз вакцини Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech доставили в Міжнародний аеропорт "Київ" імені І.Сікорського.

Це перша партія цієї вакцини, яку закуповують державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents.

До кінця цього тижня в країну мають доставити 167 310 доз цього препарату.

Вакцину з цієї партії використають для щеплення:

  • працівників сфери освіти;
  • осіб з першого та другого етапу, зокрема медиків, які не щепилися раніше;
  • військовослужбовців Збройних сил України, співробітників структур державної безпеки;
  • представників іноземних дипломатичних установ в Україні.
 
 

Нагадаємо: У МОЗ запланували вакцинувати до кінця року до 70% дорослих громадян і зробити 47 мільйонів уколів, новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяв за літо вакцинувати проти коронавірусу 5 мільйонів українців.

Українська правда
Теми: вакцинаціяCovid-2019Україна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоВ Україну доставили 117 тисяч доз вакцини Pfizer

"Белавіа" заборонила польоти в Україну

Кабмін готує санкції проти 11 російських акторів

COVID в Україні: 3 395 випадків за добу, 1 778 госпіталізованих

Головні новини вівторка і ночі: Байден про Nord Stream, авіасполучення з Білоруссю

В УЄФА почали дисциплінарне провадження проти клубів, що залишилися в Суперлізі

Усі новини...
вакцинація
У Британії помер Вільям Шекспір – перший у світі чоловік, що отримав вакцину проти COVID
Першу дозу вакцини в Україні отримали 987 тисяч осіб, другу – понад 97 тисяч
ЄС розраховує до жовтня отримати понад мільярд доз вакцини
Останні новини
12:09
Регулятор заборонив імпорт електроенергії з Білорусі та РФ до жовтня
12:00
Лукашенко приписує Протасевичу "кривавий заколот" і говорить про неонацизм
11:58
відео Опозиція вирішила нарощувати партизанський рух всередині Білорусі
11:55
В Україні створять мережу симуляційних центрів для підготовки студентів-медиків
11:49
Європейський інвестбанк виділив ще 7 мільйонів євро на інфраструктуру в Україні
11:41
COVID у Києві: менш ніж 400 заражень і 9 смертей
11:34
Естонія закликала Британію завадити Лукашенку виводити гроші через Лондон
11:28
На українців чекає дощ про всяк смак і похолодання на вихідних
11:25
Набув чинності закон про електронний суд
11:17
В Ахметова відреагували на бажання Зеленського обмежити вплив олігархів
Усі новини...