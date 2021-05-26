Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украину доставили 117 тысяч доз вакцины Pfizer

Среда, 26 мая 2021, 11:11

В Украину прибыла первая партия вакцин производства Pfizer-BioNTech, которую закупили за средства государственного бюджета.

Источник: пресс-служба МОЗ

Детали: 117 000 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech доставили в Международный аэропорт "Киев" имени И.Сикорского.

Это первая партия этой вакцины, закупленной за государственные средства через международную агентство Crown Agents.

До конца этой недели в страну должны доставить 167 310 доз этого препарата.

Вакцину из этой партии используют для прививки:

  • работников сферы образования;
  • лиц с первого и второго этапа, в частности медиков, которые не прививались ранее;
  • военнослужащих Вооруженных сил Украины, сотрудников структур государственной безопасности;
  • представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине.
 
 

Напомним: Минздрав запланировали вакцинировать до конца года до 70% взрослых граждан и сделать 47 миллионов уколов, новый министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал за лето вакцинировать против коронавируса 5 миллионов украинцев.

Украинская правда
Темы: вакцинацияCovid-2019Украина


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ Украину доставили 117 тысяч доз вакцины Pfizer

"Белавиа" запретила полеты в Украину

Кабмин готовит санкции против 11 российских актеров

COVID в Украине: 3 395 случаев за сутки, 1 778 госпитализированных

Главные новости вторника и ночи: Байден о Nord Stream, авиасообщение с Беларусью

В УЕФА начали дисциплинарное производство против клубов, оставшихся в Суперлиге

Все новости...
вакцинация
В Британии умер Уильям Шекспир – первый в мире мужчина, получивший вакцину против COVID
Первую дозу вакцины в Украине получили 987 тысяч человек, вторую – более 97 тысяч
ЕС рассчитывает к октябрю получить более миллиарда доз вакцины
Последние новости
11:49
Европейский инвестбанк выделил еще 7 миллионов евро на инфраструктуру в Украине
11:41
COVID в Киеве: меньше 400 заражений и 9 смертей
11:34
Эстония призвала Британию помешать Лукашенко выводить деньги через Лондон
11:28
Украинцев ждет дождь на любой вкус и похолодание на выходных
11:25
Вступил в силу закон об электронном суде
11:17
У Ахметова отреагировали на желание Зеленского ограничить влияние олигархов
11:11
фотоВ Украину доставили 117 тысяч доз вакцины Pfizer
11:01
Словения проведет первый референдум за четыре года
10:40
Цены на газ в Европе выросли на фоне отказа "Газпрома" увеличить транзит через Украину
10:36
Лукашенко утверждает, что о минировании самолёта сообщили из Швейцарии
Все новости...