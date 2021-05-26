В Украину доставили 117 тысяч доз вакцины Pfizer
Среда, 26 мая 2021, 11:11
В Украину прибыла первая партия вакцин производства Pfizer-BioNTech, которую закупили за средства государственного бюджета.
Источник: пресс-служба МОЗ
Детали: 117 000 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech доставили в Международный аэропорт "Киев" имени И.Сикорского.
Это первая партия этой вакцины, закупленной за государственные средства через международную агентство Crown Agents.
До конца этой недели в страну должны доставить 167 310 доз этого препарата.
Вакцину из этой партии используют для прививки:
- работников сферы образования;
- лиц с первого и второго этапа, в частности медиков, которые не прививались ранее;
- военнослужащих Вооруженных сил Украины, сотрудников структур государственной безопасности;
- представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине.
Напомним: Минздрав запланировали вакцинировать до конца года до 70% взрослых граждан и сделать 47 миллионов уколов, новый министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал за лето вакцинировать против коронавируса 5 миллионов украинцев.
Украинская правда