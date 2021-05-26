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В Украину доставили 117 тысяч доз вакцины Pfizer

Среда, 26 мая 2021, 11:11
В Украину доставили 117 тысяч доз вакцины Pfizer

В Украину прибыла первая партия вакцин производства Pfizer-BioNTech, которую закупили за средства государственного бюджета.

Источник: пресс-служба МОЗ

Детали: 117 000 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech доставили в Международный аэропорт "Киев" имени И.Сикорского.

Это первая партия этой вакцины, закупленной за государственные средства через международную агентство Crown Agents.

До конца этой недели в страну должны доставить 167 310 доз этого препарата.

Вакцину из этой партии используют для прививки:

  • работников сферы образования;
  • лиц с первого и второго этапа, в частности медиков, которые не прививались ранее;
  • военнослужащих Вооруженных сил Украины, сотрудников структур государственной безопасности;
  • представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине.
 
 

Напомним: Минздрав запланировали вакцинировать до конца года до 70% взрослых граждан и сделать 47 миллионов уколов, новый министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал за лето вакцинировать против коронавируса 5 миллионов украинцев.

Украинская правда

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Темы: вакцинацияCovid-2019Украина
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