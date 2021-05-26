Коломойський каже, що має можливість впливати на ситуацію в країні

Олігарх Ігор Коломойський визнав, що має можливість впливати на ситуацію в країні, водночас запевнив, що не користується цим.

Джерело: Радіо Свобода

Пряма мова Коломойського: "Звичайно, можливість впливати є. Було би смішно говорити, що її немає. Чи користуюсь я цим? Ні. Не користуюся, тому що у мене немає жодного взаємозв'язку мого бізнесу з тими, про кого ви запитуєте, хто може впливати на якісь речі, пов'язані з моїм бізнесом. Мій бізнес не залежить на сьогоднішній день від якихось ухвалених законів, чи тих, які можуть ухвалити".

Деталі: Олігарх запевняє, що не спілкується ні з міністрами, ні з Офісом президента, ні з президентом.

Він зазначив, що говорить із окремими депутатами, але не впливає на них.

Коломойський також додав, що термін "олігарх", як його називають, він прирівнює до терміну "ворог народу", "бо ті люди теж не вважали себе "ворогами народу", а їх так називали".

Також, за словами Коломойського, сьогодні "всі вкладають у слово "олігарх" сенс, що це – погано, тому нічого хорошого цей термін його власнику не може принести".

Ідея визначити поняття "олігарх" на законодавчому рівні, на його думку, непогана, адже ​це, за словами Коломойського, можливо, дозволить більш чітко зрозуміти, до кого саме можна застосовувати цей термін.

Але оцінювати загалом ініціативу президента Зеленського щодо зменшення впливу олігархів на країну Коломойський поки що не поспішає.

Для довідки: Цього року Ігор Коломойський опинився на четвертому місці в українському списку Forbes зі статками у 1,8 мільярда доларів.

Головні сфери його інтересів – енергетика, важка промисловість, нафтогазовий сектор, авіатранспорт, медіахолдинг "1+1 медіа".

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