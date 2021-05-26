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Коломойский говорит, что имеет возможность влиять на ситуацию в стране

Среда, 26 мая 2021, 14:28
Коломойский говорит, что имеет возможность влиять на ситуацию в стране
Фото topkyiv.info

Олигарх Игорь Коломойский признал, что имеет возможность влиять на ситуацию в стране, вместе с тем он заверил, что не пользуется этим.

Источник: Радио Свобода

Прямая речь Коломойского: "Конечно, возможность влиять есть. Было бы смешно говорить, что ее нет. Пользуюсь ли я этим? Нет. Не пользуюсь, потому что у меня нет никакой взаимосвязи моего бизнеса с теми, о ком вы спрашиваете, кто может влиять на какие-то вещи, связанные с моим бизнесом. Мой бизнес не зависит на сегодняшний день от каких-то принятых законов, или тех, которые могут принять".

Детали: Олигарх утверждает, что не общается ни с министрами, ни с Офисом президента, ни с президентом.

Он отметил, что говорит с отдельными депутатами, но не влияет на них.

Коломойский также добавил, что термин "олигарх", как его называют, он приравнивает к термину "враг народа", "поскольку они тоже не считали себя "врагами народа", а их так называли".

Также, по словам Коломойского, сегодня "все вкладывают в слово "олигарх" смысл, что это – плохо, поэтому ничего хорошего этот термин его владельцу не может принести".

Идея определить понятие "олигарх" на законодательном уровне, по его мнению, неплохая, ведь это, по словам Коломойского, возможно, позволит более четко понять, к кому именно можно применять этот термин.

Но оценивать в целом инициативу президента Зеленского относительно уменьшения влияния олигархов на страну Коломойский пока не спешит.

Для справки: В этом году Игорь Коломойский оказался на четвертом месте в украинском списке Forbes с состоянием в 1,8 миллиарда долларов.

Главные сферы его интересов – энергетика, тяжелая промышленность, нефтегазовый сектор, авиатранспорт, медиахолдинг "1 + 1 медиа".

Предыстория:

  • 15 апреля президент Владимир Зеленский анонсировал законопроект, благодаря которому хочет уменьшить влияние украинских олигархов на государственные процессы. По состоянию на утро 26 мая официальный текст документа еще не обнародован.
  • В пресс-службе олигарха Рината Ахметова заявили, что его финансово-промышленная группа SCM на протяжении более 20 лет строит свой бизнес "не в договоренностях с президентами и правительствами", а благодаря "системной и эффективной работе".

Темы: Коломойскийолигархи
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