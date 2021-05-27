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Словаччина заборонила польоти білоруським авіакомпаніям

Четвер, 27 травня 2021, 01:40
Словаччина заборонила польоти білоруським авіакомпаніям

Словаччина заборонила білоруським авіакомпаніям використовувати свій повітряний простір та аеропорти.

Джерело: міністр закордонних справ Іван Корчок у Twitter

Дослівно: "Словаччина вслід за рішенням керівництва ЄС заборонила польоти над своїм повітряним простором і використання аеропортів для білоруських авіакомпаній. Чітка відповідь на неприпустимі дії та порушення правил білоруським режимом".

Передісторія: 24 травня Саміт ЄС підтримав рішення заборонити польоти білоруських авіакомпаній на територію ЄС та закликав всіх авіаперевізників уникати прольоту над територією Білорусі – після того, як за вказівкою самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair сполученням Афіни - Вільнюс, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його та його дівчину Софію Сапегу затримали.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьСловаччинаавіа
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