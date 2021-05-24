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Затримана в Білорусі росіянка Сапега перебуває в ізоляторі

Понеділок, 24 травня 2021, 16:00
Затримана в Білорусі росіянка Сапега перебуває в ізоляторі
Фото з Instagram Сапеги

Росіянка Софія Сапега, затримана в неділю разом зі співзасновником NEXTA Романом Протасевичем, перебуває в ізоляторі на Окрестіна в Мінську.

Джерело: Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на матір дівчини Анну Дудич

Пряма мова Дудич: "Ми дізналися з Інстаграма, що здійснив посадку рейс з Афін до Вільнюса. Вони були на відпочинку. Звичайна поїздка з молодою людиною, яка нічого за собою не тягне. Ми живемо в [місті] Ліда, ми дізналися, що літак над Лідою розвернули, до Вільнюса залишалися лічені хвилини летіти".

Деталі: Дудич додала, що дочка встигла написати в WhatsApp тільки слово "мама". Зараз вона перебуває в ІТТ Окрестіно, батьки найняли для неї адвоката.

У чому обвинувачується 23-річна росіянка, досі невідомо. МЗС РФ запросив консульський доступ до затриманої.

Раніше повідомлялося, що білоруські силовики не пускають адвокатів до засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги.

Для довідки: Офіційно у Білорусі Протасевича звинувачують в розпалюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130), організації групових акцій, що грубо порушують громадський порядок (ст. 342) та організації масових заворушень – ст. 293 Кримінального кодексу Білорусі. Найсуворіша кваліфікація – ст. 293 – до 15 років тюрми. Також самопроголошена влада Білорусі включила його до так званого "списку терористів", який офіційно називається "Списком організацій та осіб, причетних до терористичної діяльності". У разі висунення звинувачень у тероризмі йому може загрожувати смертна кара.

Передісторія:

  • У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена нібито тим, що надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
  • Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака. У Білорусі йому може загрожувати смертна кара.
  • У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, повідомили, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.
  • Пізніше в авіакомпанії заявили, що про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.
  • О 20:48 літак Ryanair Афіни-Вільнюс, який був посаджений в Мінську, вилетів з аеропорту Мінськ до Вільнюса, однак, за даними білоруської опозиції, 6 пасажирів лишилися в Білорусі.
  • УкраїнаЛитва, Канада та інші країни закликали Білорусь негайно звільнити Протасевича, а ЄС попередив про наслідки через посаджений літак.

Теми: БілорусьавіаРосія
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