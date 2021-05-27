Словакия запретила полеты беларусским авиакомпаниям

Словакия запретила беларусским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство и аэропорты.

Источник: министр иностранных дел Иван Корчок в Twitter

Дословно: "Словакия вслед за решением руководства ЕС запретила полеты над своим воздушным пространством и использования аэропортов для беларусских авиакомпаний. Четкий ответ на недопустимые действия и нарушение правил беларусским режимом".

Предыстория: 24 мая Саммит ЕС поддержал решение запретить полеты беларусских авиакомпаний на территорию ЕС и призвал всех авиаперевозчиков избегать пролета над территорией Беларуси - после того, как по указанию самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair по маршруту Афины - Вильнюс, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его и его девушку Софию Сапегу задержали.