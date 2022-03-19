Ходорковський критикує Захід: Не закриєте небо України, буде ще більша війна

Російський політик і колишній політв’язень Кремля Михайло Ходорковський розкритикував західних лідерів за недостатню реакцію на російське вторгнення в Україну.

Джерело: авторська колонка Ходорковського для британського видання The Economist

Пряма мова Ходорковського: "Вам (лідерам Заходу – ред.) треба збагнути, що Путін вірить, що він вже давно воює з Америкою, а не з Україною. І зараз Америка і НАТО поводяться так, наче вони відступають. І він не єдиний головоріз (у світі – ред.), хто бачить цю ситуацію саме таким чином. Інші бандити спостерігають і чекають на слушний момент, поки приниження Америки стане очевидним для всього світу.

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Якщо Путіна не спинити в небі над Україною, НАТО доведеться воювати з ним на землі.

А щодо ядерної зброї, то в російського президента манія величі. Його не полишають думки, щоб стати історичним діячем рівня Сталіна. Але він не самогубець, бо інакше не сидів би на протилежному кінці шестиметрового стола від своїх посіпак. Він наважиться застосувати ядерну зброю, тільки якщо буде певен у тому, що ніхто її не застосує проти нього у відповідь. Але із кожнем днем, як НАТО відмовляється запроваджувати "безпольотну зону" в небі над Україною, його впевненість росте.

Я би не хотів, щоби моя країна вступила у світовий конфлікт із НАТО, але намагання поговорити з головорізом без застосування сили проти нього призведе саме до світової війни"

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Деталі: У колонці Ходорковський наполягає, що Путін сприймає будь-які намагання знизити рівень ескалації з боку західних урядів як вияв слабкості та нерішучості. На думку Ходорковського, служба Путіна в органах КДБ та його зв’язки з криміналітетом у Санкт-Петербурзі в 1990-х роках виховали в ньому ментальність убивці й бандита.

Колишній політв’язень Кремля пояснює, що в колі російських бандитів небажання вдаватися до сили є ознакою слабкості та упослідженості. Тому, наголошує Ходорковський, дипломатичні зусилля Заходу в очах Путіна виглядають саме як слабкість.

Він стверджує, що Путін постійно розпочинав агресивні війни проти сусідів, щоби здобути підвищення свого політичного рейтингу серед росіян та відволікти увагу від інших проблем. Саме тому Путін почав війну в Грузії 2008 року, анексував Крим у 2014 та розпочав війну на Донбасі.

Проте, Ходорковський має певність, що після війни в Україні 2022 року, Росія ослабне в будь-якому разі. За його словами, економіка зазнає нищівного скорочення та втрат через запроваджені санкції, а суспільно-політична ситуація буде нестабільною через те, що в Росію багато солдатів повернуться у трунах за будь-яких обставин: як і в разі поразки, так і в разі перемоги окупаційних військ РФ в Україні. Він переконаний, що українці будуть вести партизанську війну, вбиваючи російських окупантів, навіть якщо Путін дотисне і окупує всю Україну.

2024 року повинні відбутися наступні президентські вибори в Росії, тож, застерігає Ходорковський, Путін ладен розв’язати нову війну. На думку політика, наступними жертвами агресії РФ можуть стати Польща або країни Балтії, якщо НАТО і США не втрутяться і не нанесуть удар Путіну за агресію.

Довідково: Михайло Ходорковський – опозиційний російський бізнесмен, якого зараз називають одним з головних опонентів Путіна. У 2005 році бізнесмена за політичними мотивами ув'язнили на 10 років, а майно його нафтової компанії "ЮКОС" через аукціон привласнила державна "Роснефть".

Ходорковський засудив російське військове вторгнення в Україну 24 лютого. В інтерв’ю для українського блогера Дмитра Гордона він попросив пробачення за дії росіян перед українцями та розплакався.

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