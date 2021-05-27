На стадіоні у Львові відкриють центр вакцинації від COVID-19

На стадіоні "Арена Львів" відкриють перший в Україні центр вакцинації для населення, яке зареєструвалося через додаток "Дія".

Джерело: Facebook-сторінка голови Львівської ОДА Максима Козицького

Пряма мова: "Вже цієї суботи мешканці області, які зареєструвалися через додаток "Дія" зможуть отримати щеплення проти коронавірусної інфекції у центрі вакцинації населення (ЦВН).

Його створять на базі стадіону "Арена Львів" задля об'єднання зусиль, спрямованих на пришвидшення темпів вакцинації від COVID-19".

Деталі: Центр відкрили, щоб створити своєчасний доступ до вакцин від COVID-19 для більшої кількості населення.

ЦВН є тимчасовими пунктами щеплень з можливістю зберігати вакцини впродовж 24 годин.

Відзначається, що такі центри матимуть усе належне обладнання для проведення щеплень.

До складу центрів входитимуть керівник ЦВН, лікарі, вакцинатори, реєстратори, відповідальний зони медичного спостереження, відповідальний за дотримання протиепідемічних заходів, бригада екстреної (швидкої) меддопомоги, медперсонал та експерти для роз’яснювально-консультативної роботи.

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