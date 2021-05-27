На стадионе во Львове откроют центр вакцинации от COVID-19
На стадионе "Арена Львов" откроют первый в Украине центр вакцинации для населения, которое зарегистрировалось через приложение "Дія".
Источник: Facebook-страница председателя Львовской ОГА Максима Козицкого
Прямая речь: "Уже в эту субботу жители области, которые зарегистрировались через приложение "Дія" смогут получить прививку против коронавирусной инфекции в центре вакцинации населения (ЦВН).
Его создадут на базе стадиона "Арена Львов" для объединения усилий, направленных на ускорение темпов вакцинации от COVID-19".
Детали: Центр открыли, чтобы создать своевременный доступ к вакцинам от COVID-19 для большего количества населения.
ЦВН являются временными пунктами прививок с возможностью хранить вакцины в течение 24 часов.
Отмечается, что такие центры будут иметь все необходимое оборудование для проведения прививок.
В состав центров будут входить руководитель ЦВН, врачи, вакцинаторы, регистраторы, ответственный зоны медицинского наблюдения, ответственный за соблюдение противоэпидемических мероприятий, бригада экстренной (скорой) медпомощи, медперсонал и эксперты для разъяснительно-консультативной работы.
Напомним: Минздрав запланировали вакцинировать до конца года до 70% взрослых граждан и сделать 47 миллионов уколов, новый министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал за лето вакцинировать против коронавируса 5 миллионов украинцев.