Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На стадионе во Львове откроют центр вакцинации от COVID-19

Четверг, 27 мая 2021, 13:02

На стадионе "Арена Львов" откроют первый в Украине центр вакцинации для населения, которое зарегистрировалось через приложение "Дія".

Источник: Facebook-страница председателя Львовской ОГА Максима Козицкого

Прямая речь: "Уже в эту субботу жители области, которые зарегистрировались через приложение "Дія" смогут получить прививку против коронавирусной инфекции в центре вакцинации населения (ЦВН).

Его создадут на базе стадиона "Арена Львов" для объединения усилий, направленных на ускорение темпов вакцинации от COVID-19".

Детали: Центр открыли, чтобы создать своевременный доступ к вакцинам от COVID-19 для большего количества населения.

ЦВН являются временными пунктами прививок с возможностью хранить вакцины в течение 24 часов.

Отмечается, что такие центры будут иметь все необходимое оборудование для проведения прививок.

В состав центров будут входить руководитель ЦВН, врачи, вакцинаторы, регистраторы, ответственный зоны медицинского наблюдения, ответственный за соблюдение противоэпидемических мероприятий, бригада экстренной (скорой) медпомощи, медперсонал и эксперты для разъяснительно-консультативной работы.

Напомним: Минздрав запланировали вакцинировать до конца года до 70% взрослых граждан и сделать 47 миллионов уколов, новый министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал за лето вакцинировать против коронавируса 5 миллионов украинцев.

Украинская правда
Темы: ЛьвоввакцинацияCovid-2019коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Вражеский снайпер убил украинского военного на Донбассе

Инфографика Появились детали законопроекта Зеленского об олигархах – СМИ

фото Порошенко проигнорировал допрос в СБУ: помчался "навстречу солнцу"

Кравчук: Минск не может быть площадкой для переговоров по Донбассу

фотоНа Широком Лане испытывают САУ "Богдана"

фотоПрокуратура заявляет, что поймала на взятке руководителей "Конча-Заспы" и Голосеевского парка

Все новости...
Львов
Проезд в городском транспорте Львова стал дороже чем в Киеве
Гладиатор в городе львов. Как Маркиян Иващишин строил свою лестницу в небеса
Гаражный бум. Как под Львовом раздерибанили земли
Последние новости
15:43
Иран на 4 месяца запрещает майнинг криптовалют из-за дефицита электроэнергии
15:37
фотоВ Кривом Роге несовершеннолетний поджег свою беременную девушку
15:31
Румынские пограничники нашли 2850 единиц оружия и боеприпасы в грузовике на границе с Украиной
15:28
Суд оправдал судью, САП будет оспаривать
15:13
инфографикаВ МОЗ назвали количество украинцев, которые жаловались на побочные эффекты после вакцинации
14:51
Уже есть секунданты: Милованов вызвал журналиста на дебаты из-за истории с "Укроборонпромом"
14:49
фото, видео В Киеве снова прорвало теплосеть: на дороге яма, движение перекрыли
14:36
Вражеский снайпер убил украинского военного на Донбассе
14:35
Польша поделится с Грузией вакциной от коронавируса
14:33
Украина выдвинула подозрение советнику министра обороны России
Все новости...