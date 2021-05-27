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На стадионе во Львове откроют центр вакцинации от COVID-19

Четверг, 27 мая 2021, 13:02
На стадионе во Львове откроют центр вакцинации от COVID-19

На стадионе "Арена Львов" откроют первый в Украине центр вакцинации для населения, которое зарегистрировалось через приложение "Дія".

Источник: Facebook-страница председателя Львовской ОГА Максима Козицкого

Прямая речь: "Уже в эту субботу жители области, которые зарегистрировались через приложение "Дія" смогут получить прививку против коронавирусной инфекции в центре вакцинации населения (ЦВН).

Его создадут на базе стадиона "Арена Львов" для объединения усилий, направленных на ускорение темпов вакцинации от COVID-19".

Детали: Центр открыли, чтобы создать своевременный доступ к вакцинам от COVID-19 для большего количества населения.

ЦВН являются временными пунктами прививок с возможностью хранить вакцины в течение 24 часов.

Отмечается, что такие центры будут иметь все необходимое оборудование для проведения прививок.

В состав центров будут входить руководитель ЦВН, врачи, вакцинаторы, регистраторы, ответственный зоны медицинского наблюдения, ответственный за соблюдение противоэпидемических мероприятий, бригада экстренной (скорой) медпомощи, медперсонал и эксперты для разъяснительно-консультативной работы.

Напомним: Минздрав запланировали вакцинировать до конца года до 70% взрослых граждан и сделать 47 миллионов уколов, новый министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал за лето вакцинировать против коронавируса 5 миллионов украинцев.

Украинская правда

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Темы: ЛьвоввакцинацияCovid-2019коронавирус
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