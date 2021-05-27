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Екоактивіста посадили під нічний домашній арешт через історію з хабарем

Четвер, 27 травня 2021, 15:56
Екоактивіста посадили під нічний домашній арешт через історію з хабарем

Виконувачу обов’язків директора Голосіївського парку Андрію Хрутьбі обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, під судом відбулася акція на його захист. 

Джерело: сторінка акції "Підтримаємо Андрія Хрутьбу!" і народний депутат від партії "Слуга народу" Дмитро Гурін у Facebook 

Деталі: Рішення ухвалила суддя Голосіївського районного суду міста Києва Наталія Чередниченко. 

З опівдня під судом проходила акція на підтримку Андрія Хрутьби, який відомий як екоактивіст.

Нещодавно Хрутьба став в. о. голови Голосіївського національного парку, а 26 травня Хрутьбу затримали: посадовець НПП "Голосіївський" нібито вимагав та одержав від підприємця 54 тисячі гривень за прискорення укладання договору про облаштування мотузкового парку в Голосієві.

 

Друзі й однодумці Хрутьби не вірять, що за 12 днів роботи на посаді він зрадив своїм принципам і вирішив брати хабарі. Вони підозрюють помсту з боку колишнього керівництва парку (донедавна директором НПП "Голосіївський" був В’ячеслав Потапенко). 

Вони збирали позитивні характеристики на Андрія від організацій для суду. 

 

Нардеп Гурін написав, що Хрутьбі намагались дати гроші на розвиток парку, він відмовлявся їх брати і просив занести на благодійний рахунок. 

"Гроші буквально всунули в руки зі словами "ну занесіть їх самі, вам же простіше". За півгодини його затримали з міченими купюрами", – написав нардеп і висловив переконання, що Державне бюро розслідувань "працює за замовленням".

"Причина підстави проста: оголошується конкурс на голову Національного природного парку Голосієво – і всі, хто знає Андрія, розуміють, що ніяких забудов нацпарку, якщо він переможе, не буде", – вважає Гурін.

Він також зазначив, що "суддя була дуже здивована, що страшний корупціонер живе в гуртожитку з двома дітьми". 

Екологу Хрутьбі може загрожувати від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

На акції люди тримали плакати з написами: "Садіть дерева, а не екоактивістів", "За Андрія, за парк", "Голосіїв за Хрутьбу".

 
 

Активісти зустріли Хрутьбу на виході з суду.

 
 

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київпрокуратурахабарекологіяактивісти
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