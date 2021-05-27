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Экоактивиста посадили под ночной домашний арест из-за истории со взяткой

Четверг, 27 мая 2021, 15:56

Исполняющему обязанности директора Голосеевского парка Андрею Хрутьбе избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, под судом прошла акция в его защиту.

Источник: страница акции "Поддержим Андрея Хрутьбу!" и народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин в Facebook

Детали: Решение приняла судья Голосеевского районного суда города Киева Наталья Чередниченко.

С полудня под судом проходила акция в поддержку Андрея Хрутьбы, который известен как экоактивист.

Недавно Хрутьба стал и. о. главы Голосеевского национального парка, а 26 мая Хрутьбу задержали: чиновник НПП "Голосеевский" якобы требовал и получил от предпринимателя 54 тысячи гривен за ускорение заключения договора об обустройстве веревочного парка в Голосеево.

 

Друзья и единомышленники Хрутьбы не верят, что за 12 дней работы на должности он изменил своим принципам и решил брать взятки. Они подозревают месть со стороны бывшего руководства парка (до недавних пор директором НПП "Голосеевский" был Вячеслав Потапенко).

Они собирали положительные характеристики на Андрея от организаций для суда.

 

Нардеп Гурин написал, что Хрутьбе пытались дать деньги на развитие парка, он отказывался их брать и просил занести на благотворительный счет.

"Деньги буквально всучили в руки со словами "ну занесите их сами, вам же проще". Через полчаса его задержали с мечеными купюрами", – написал нардеп и выразил убеждение, что Государственное бюро расследований "работает по заказу".

"Причина подставы проста: объявляется конкурс на главу Национального природного парка Голосеево – и все, кто знает Андрея, понимают, что никаких застроек нацпарка, если он победит, не будет", – считает Гурин.

Он также отметил, что "судья была очень удивлена, что страшный коррупционер живет в общежитии с двумя детьми".

Экологу Хрутьбе может грозить от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

На акции люди держали плакаты с надписями: "Сажайте деревья, а не экоактивистов", "За Андрея, за парк", "Голосеево за Хрутьбу".

 
 

Активисты встретили Хрутьбу на выходе из суда.

 
 

Алена Рощенко, УП
Темы: Киевпрокуратуравзяткаэкологияактивисты


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