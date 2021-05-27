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Росія продовжує штрафувати соцмережі – тепер TikTok, Twitter та Google

Четвер, 27 травня 2021, 17:42

Суд в Москві визнав TikTok, Google і Twitter винними у невидаленні "забороненого контенту з закликами до участі в неузгоджених акціях" та оштрафував на мільйони рублів.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: TikTok призначений штраф на суму 1,5 млн рублів. Організація вже була оштрафована на 2,6 млн рублів за аналогічне правопорушення, тому повинні виплатити країні 4,1 млн рублів.

Twitter отримав штрафи на загальну суму 19 мільйонів у шести подібних протоколах. З урахуванням попередніх штрафів, соцмережа повинна виплатити 27,9 мільйона.

Google оштрафували на 3,5 мільйона рублів за недостатню фільтрацію пошукової видачі від "забороненого контенту" - всього компанія повинна заплатити майже 10 млн.

Нагадаємо: 25 травня в Росії оштрафували Google на 4 мільйони та Facebook 26 мільйонів рублів.

Теми: Росіяштрафисоцмережімітинги


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