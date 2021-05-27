Суд в Москве в четверг признал TikTok виновным в неудалении "запрещенного контента с призывами к участию в несогласованных акциях".

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на суд

Дословно: "Организации назначен штраф на сумму 1,5 млн рублей".

Детали: Сообщается, что TikTok уже был оштрафован на 2,6 млн рублей за аналогичное правонарушение.

Таким образом, в общей сложности, компания должна выплатить за нарушение российского законодательства 4,1 млн рублей.

Напомним: 25 мая в России оштрафовали Google на 4 миллиона и Facebook 26 миллионов рублей.