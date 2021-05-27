Суд в Москве в четверг признал TikTok, Google и Twitter виновными в неудалении "запрещенного контента с призывами к участию в несогласованных акциях" и оштрафовал на миллионы рублей.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Организации назначен штраф на сумму 1,5 млн рублей. TikTok уже был оштрафован на 2,6 млн рублей за аналогичное правонарушение, поэтому компания должна выплатить стране 4,1 млн рублей.

Twitter получил штрафы на общую сумму 19 миллионов по шести протоколам о неудалении контента с призывами к участию в несогласованных акциях. С учетом предыдущих штрафов, соцсеть должна выплатить 27,9 миллиона.

Google оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи от "запрещенного контента" – всего компания должна заплатить почти 10 млн.

Напомним: 25 мая в России оштрафовали Google на 4 миллиона и Facebook 26 миллионов рублей.