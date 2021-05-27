Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия продолжает штрафовать соцсети – теперь TikTok, Google и Twitter

Четверг, 27 мая 2021, 17:42
Россия продолжает штрафовать соцсети – теперь TikTok, Google и Twitter

Суд в Москве в четверг признал TikTok, Google и Twitter виновными в неудалении "запрещенного контента с призывами к участию в несогласованных акциях" и оштрафовал на миллионы рублей.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Организации назначен штраф на сумму 1,5 млн рублей. TikTok уже был оштрафован на 2,6 млн рублей за аналогичное правонарушение, поэтому компания должна выплатить стране 4,1 млн рублей.

Twitter получил штрафы на общую сумму 19 миллионов по шести протоколам о неудалении контента с призывами к участию в несогласованных акциях. С учетом предыдущих штрафов, соцсеть должна выплатить 27,9 миллиона.

Google оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи от "запрещенного контента" – всего компания должна заплатить почти 10 млн.

Напомним: 25 мая в России оштрафовали Google на 4 миллиона и Facebook 26 миллионов рублей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияштрафысоцсетимитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Росcия
В Варшаве пророссийская демонстрация требовала остановить поддержку Украины
Детям на оккупированных территориях обещают деньги за российский паспорт - ЦНС
В Ростовской области заявили о работе ППО и повреждениях зданий
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: