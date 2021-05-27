Назвали ім’я хмельничанина, якого вбив снайпер на Донбасі
Четвер, 27 травня 2021, 18:14
У зоні проведення операції об'єднаних сил від кулі снайпера загинув військовий родом з Хмельниччини Максим Польовий.
Джерело: координаторка центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Наталія Дзекар, яку цитує "Суспільне"
Деталі: За її словами, військовий загинув поблизу селища Новотошківське на Луганщині під час снайперського вогню зі сторони російських окупантів.
Відомо, що чоловік родом з Наркевицької ОТГ Хмельницького району, йому було 37 років (1984 року народження).
В нього залишилися діти та дружина.
Що було раніше: 27 травня російсько-окупаційні війська прицільно обстріляли позиції українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське та вбили військового ЗСУ.