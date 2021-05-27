Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Назвали ім’я хмельничанина, якого вбив снайпер на Донбасі

Четвер, 27 травня 2021, 18:14
Назвали ім’я хмельничанина, якого вбив снайпер на Донбасі

У зоні проведення операції об'єднаних сил від кулі снайпера загинув військовий родом з Хмельниччини Максим Польовий.

Джерело: координаторка центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Наталія Дзекар, яку цитує "Суспільне"

Деталі: За її словами, військовий загинув поблизу селища Новотошківське на Луганщині під час снайперського вогню зі сторони російських окупантів.

Відомо, що чоловік родом з Наркевицької ОТГ Хмельницького району, йому було 37 років (1984 року народження).

В нього залишилися діти та дружина.

 

Що було раніше: 27 травня російсько-окупаційні війська прицільно обстріляли позиції українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське та вбили військового ЗСУ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасООСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: