Назвали ім’я хмельничанина, якого вбив снайпер на Донбасі

У зоні проведення операції об'єднаних сил від кулі снайпера загинув військовий родом з Хмельниччини Максим Польовий.

Джерело: координаторка центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Наталія Дзекар, яку цитує "Суспільне"

Деталі: За її словами, військовий загинув поблизу селища Новотошківське на Луганщині під час снайперського вогню зі сторони російських окупантів.

Відомо, що чоловік родом з Наркевицької ОТГ Хмельницького району, йому було 37 років (1984 року народження).

В нього залишилися діти та дружина.

Що було раніше: 27 травня російсько-окупаційні війська прицільно обстріляли позиції українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське та вбили військового ЗСУ.