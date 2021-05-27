Назвали имя хмельничанина, которого убил снайпер на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил от пули снайпера погиб военный родом из Хмельницкой Максим Полевой.

Источник: координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар, которую цитирует "Суспільне"

Детали: По ее словам, военный погиб вблизи поселка Новотошковское на Луганщине во время снайперского огня со стороны российских оккупантов.

Известно, что мужчина родом из Наркевичской ОТГ Хмельницкого района, ему было 37 лет (1984 года рождения).

У него остались дети и жена.

Что было раньше: 27 мая российско-оккупационные войска прицельно обстреляли позиции украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское и убили военного ВСУ.