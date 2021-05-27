Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Назвали имя хмельничанина, которого убил снайпер на Донбассе

Четверг, 27 мая 2021, 18:14

В зоне проведения операции объединенных сил от пули снайпера погиб военный родом из Хмельницкой Максим Полевой.

Источник: координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар, которую цитирует "Суспільне"

Детали: По ее словам, военный погиб вблизи поселка Новотошковское на Луганщине во время снайперского огня со стороны российских оккупантов.

Известно, что мужчина родом из Наркевичской ОТГ Хмельницкого района, ему было 37 лет (1984 года рождения).

У него остались дети и жена.

 

Что было раньше: 27 мая российско-оккупационные войска прицельно обстреляли позиции украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское и убили военного ВСУ.

Темы: ДонбассООСвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Нацсовет оштрафовал "112 Украина", "НАШ" и NEWSONE за язык вражды и Азарова в эфире

Болгария обновила условия въезда для украинцев с 1 июня

Контрразведка СБУ задержала в Киеве преступника из Молдовы

Экс-глава КСУ Тупицкий через ВАКС добился "зарплатного" дела против Головатого

фотоБоевики "открыли дело" против Протасевича, обвиняют в особо тяжких преступлениях

инфографикаВ МОЗ назвали количество украинцев, которые жаловались на побочные эффекты после вакцинации

Все новости...
Донбасс
Боевики "открыли дело" против Протасевича, обвиняют в особо тяжких преступлениях
Вражеский снайпер убил украинского военного на Донбассе
Кравчук: Минск не может быть площадкой для переговоров по Донбассу
Последние новости
19:59
Армения хочет разместить международных наблюдателей на границе с Азербайджаном
19:56
Первая лицензированная компания начала добычу янтаря в Ровенской области
19:38
ВидеоВ столице произошло масштабное ДТП: досталось грузовикам Нацгвардии
19:09
Премьер Словакии посетит Украину в пятницу
19:08
Официальный курс: гривня укрепилась
19:05
Прокуроры Молдовы попросили Украину помочь в расследовании похищения Чауса
19:04
Запрет импорта электроэнергии из Беларуси и РФ ускорит евроинтеграцию – Галущенко
19:00
Ляшко отменил приказ Степанова о скандальном Набсовете для "Медзакупок"
18:45
видео, фотоПутину показали макет военного музея-гиганта, строящегося под Москвой
18:39
Нацсовет оштрафовал "112 Украина", "НАШ" и NEWSONE за язык вражды и Азарова в эфире
Все новости...