Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Назвали имя хмельничанина, которого убил снайпер на Донбассе

Четверг, 27 мая 2021, 18:14
Назвали имя хмельничанина, которого убил снайпер на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил от пули снайпера погиб военный родом из Хмельницкой Максим Полевой.

Источник: координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар, которую цитирует "Суспільне"

Детали: По ее словам, военный погиб вблизи поселка Новотошковское на Луганщине во время снайперского огня со стороны российских оккупантов.

Известно, что мужчина родом из Наркевичской ОТГ Хмельницкого района, ему было 37 лет (1984 года рождения).

У него остались дети и жена.

 

Что было раньше: 27 мая российско-оккупационные войска прицельно обстреляли позиции украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское и убили военного ВСУ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассООСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: