Асада вчетверте обрали президентом Сирії на виборах, яких не визнає Захід

На президентських виборах у Сирії з результатом 95,1% переміг чинний глава держави Башар Асад.

Джерело: сирійське агентство SANA, ВВС

Деталі: Спікер парламенту Хаммуда Саббах у прямому ефірі на конференції заявив, що Асад набрав 95,1% голосів виборців, а явка склала 78,6%.

Двоє його конкурентів Асада, Абдулла Шаллум та Махмуд Мараї, набрали 1,5% та 3,3% голосів відповідно.

Опозиція Сирії назвала голосування фарсом, тоді як США та європейські країни заявили, що воно не було вільним та чесним.

Голосуючи в середу, пан Асад сказав, що думка Заходу вважається "нульовою".

Нагадаємо: У Сирії в середу відбулися президентські вибори в підконтрольних режиму Башара Асада районах, які опозиція назвала фікцією, а країни Заходу вважають їх нечесними.

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