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Асада вчетверте обрали президентом Сирії на виборах, яких не визнає Захід

П'ятниця, 28 травня 2021, 01:57
Асада вчетверте обрали президентом Сирії на виборах, яких не визнає Захід

На президентських виборах у Сирії з результатом 95,1% переміг чинний глава держави Башар Асад.

Джерело: сирійське агентство SANA, ВВС

Деталі: Спікер парламенту Хаммуда Саббах у прямому ефірі на конференції заявив, що Асад набрав 95,1% голосів виборців, а явка склала 78,6%.

Двоє його конкурентів Асада, Абдулла Шаллум та Махмуд Мараї, набрали 1,5% та 3,3% голосів відповідно.

Опозиція Сирії назвала голосування фарсом, тоді як США та європейські країни заявили, що воно не було вільним та чесним.

Голосуючи в середу, Асад сказав, що думка Заходу вважається "нульовою".

Нагадаємо: У Сирії в середу відбулися президентські вибори в підконтрольних режиму Башара Асада районах, які опозиція назвала фікцією, а країни Заходу вважають їх нечесними.

Передісторія:

  • У 2011 році почалися масові протести проти режиму Башара Асада, які переросли у війну з опозицією.
  • Президент Асад за підтримки Росії та Ірану відновив контроль майже над усією територією Сирії. 
  • Гуманітарні організації, журналісти і ООН неодноразово звинувачували сирійську владу в застосуванні хімзброї проти цивільного населення і опозиції.
  • У липні 2020 року коаліція партії Башара Асада із союзниками очікувано перемогла на парламентських виборах на підконтрольній режиму Асада території Сирії, опозиція такі результати не визнала.  
  • В листопаді 2020 року США оголосили про введення санкцій проти 19 фізичних та юридичних осіб, серед яких - депутати парламенту Сирії і спонсори режиму Башара Асада. Євросоюз включив до санкційного списку вісім новопризначених міністрів уряду Асада. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Сиріявибори
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