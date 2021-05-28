Асада вчетверте обрали президентом Сирії на виборах, яких не визнає Захід
На президентських виборах у Сирії з результатом 95,1% переміг чинний глава держави Башар Асад.
Джерело: сирійське агентство SANA, ВВС
Деталі: Спікер парламенту Хаммуда Саббах у прямому ефірі на конференції заявив, що Асад набрав 95,1% голосів виборців, а явка склала 78,6%.
Двоє його конкурентів Асада, Абдулла Шаллум та Махмуд Мараї, набрали 1,5% та 3,3% голосів відповідно.
Опозиція Сирії назвала голосування фарсом, тоді як США та європейські країни заявили, що воно не було вільним та чесним.
Голосуючи в середу, пан Асад сказав, що думка Заходу вважається "нульовою".
Нагадаємо: У Сирії в середу відбулися президентські вибори в підконтрольних режиму Башара Асада районах, які опозиція назвала фікцією, а країни Заходу вважають їх нечесними.
Передісторія:
- У 2011 році почалися масові протести проти режиму Башара Асада, які переросли у війну з опозицією.
- Президент Асад за підтримки Росії та Ірану відновив контроль майже над усією територією Сирії.
- Гуманітарні організації, журналісти і ООН неодноразово звинувачували сирійську владу в застосуванні хімзброї проти цивільного населення і опозиції.
- У липні 2020 року коаліція партії Башара Асада із союзниками очікувано перемогла на парламентських виборах на підконтрольній режиму Асада території Сирії, опозиція такі результати не визнала.
- В листопаді 2020 року США оголосили про введення санкцій проти 19 фізичних та юридичних осіб, серед яких - депутати парламенту Сирії і спонсори режиму Башара Асада. Євросоюз включив до санкційного списку вісім новопризначених міністрів уряду Асада.