Асад в четвертый раз избран президентом Сирии на выборах, которых не признает Запад
На президентских выборах в Сирии с результатом 95,1% победил действующий глава государства Башар Асад.
Источник: Сирийское агентство SANA, ВВС
Детали: Спикер парламента Хаммуда Саббах в прямом эфире на конференции заявил, что Асад набрал 95,1% голосов избирателей, а явка составила 78,6%.
Двое конкурентов Асада, Абдулла Шаллум и Махмуд Мараи, набрали 1,5% и 3,3% голосов соответственно.
Оппозиция Сирии назвала голосование фарсом, тогда как США и европейские страны заявили, что оно не было свободным и честным.
Голосуя в среду, Асад сказал, что мнение Запада считается "нулевым".
Напомним: В Сирии в среду прошли президентские выборы в подконтрольных режиму Башара Асада районах, оппозиция назвала их фикцией, а страны Запада считают нечестными.
Предыстория:
- В 2011 году начались массовые протесты против режима Башара Асада, которые переросли в войну с оппозицией.
- Президент Асад при поддержке России и Ирана восстановил контроль почти над всей территорией Сирии.
- Гуманитарные организации, журналисты и ООН неоднократно обвиняли сирийские власти в применении химоружия против гражданского населения и оппозиции.
- В июле 2020 года коалиция партии Башара Асада с союзниками ожидаемо победила на парламентских выборах на подконтрольной режиму Асада территории Сирии, оппозиция такие результаты не признала.
- В ноябре 2020 года США объявили о введении санкций против 19 физических и юридических лиц, среди которых - депутаты парламента Сирии и спонсоры режима Башара Асада. Евросоюз включил в санкционный список восемь новоназначенных министров правительства Асада.