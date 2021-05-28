Асад в четвертый раз избран президентом Сирии на выборах, которых не признает Запад

На президентских выборах в Сирии с результатом 95,1% победил действующий глава государства Башар Асад.

Источник: Сирийское агентство SANA, ВВС

Детали: Спикер парламента Хаммуда Саббах в прямом эфире на конференции заявил, что Асад набрал 95,1% голосов избирателей, а явка составила 78,6%.

Двое конкурентов Асада, Абдулла Шаллум и Махмуд Мараи, набрали 1,5% и 3,3% голосов соответственно.

Оппозиция Сирии назвала голосование фарсом, тогда как США и европейские страны заявили, что оно не было свободным и честным.

Голосуя в среду, Асад сказал, что мнение Запада считается "нулевым".

Напомним: В Сирии в среду прошли президентские выборы в подконтрольных режиму Башара Асада районах, оппозиция назвала их фикцией, а страны Запада считают нечестными.

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