Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики удосвіта поранили українського бійця на сході України 

П'ятниця, 28 травня 2021, 08:13
Бойовики удосвіта поранили українського бійця на сході України 
DW

28 травня, до 7 годину ранку, внаслідок ворожого вогню на сході України один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення.

Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом 

Деталі: З початку поточної доби зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру, а біля Водяного – ще й із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту Гранітне ворог використав великокаліберні кулемети. 

У цьому ж напрямку по українських позиціях із БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.

У напрямку Пісків противник застосував стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби, 27 травня, зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення, несумісне з життям.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасООСбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Донбас
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: