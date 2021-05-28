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Бойовики удосвіта поранили українського бійця на сході України 

П'ятниця, 28 травня 2021, 08:13
DW

28 травня, до 7 годину ранку, внаслідок ворожого вогню на сході України один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення.

Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом 

Деталі: З початку поточної доби зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру, а біля Водяного – ще й із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту Гранітне ворог використав великокаліберні кулемети. 

У цьому ж напрямку по українських позиціях із БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.

У напрямку Пісків противник застосував стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби, 27 травня, зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення, несумісне з життям.

Теми: ДонбасООСбойові дії


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