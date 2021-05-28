Боевики на рассвете ранили украинского бойца на востоке Украины

28 мая, до 7-ми утра, в результате вражеского огня на востоке Украины один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.

Источник: утренняя сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил состоянием

Детали: С начала текущих суток зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а у Водяного – еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы.

В этом же направлении по украинским позициям из БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.

В направлении Песков противник применил стрелковое оружие.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава ООС получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

За прошедшие сутки, 27 мая, зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.