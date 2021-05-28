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Розвідка: Окупанти готують мінометні розрахунки до ймовірних обстрілів позицій ООС

П'ятниця, 28 травня 2021, 14:09

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони, окупанти активізували підготовку мінометних розрахунків до ймовірного вогневого ураження передових позицій підрозділів Об’єднаних сил.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: Розвідка також зазначає, що в окремих районах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях командування російських окупаційних військ продовжує приховано розміщувати 122-мм реактивні системи залпового вогню, гаубиці та самохідні артилерійські установки з порушенням домовленостей щодо відведення важкого озброєння.

Крім того, протягом тижня зросла інтенсивність тренувань зі стрільби та управління вогнем гаубичних, гарматних і реактивних артилерійських дивізіонів першого та другого армійських корпусів на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо: 28 травня вранці внаслідок ворожого вогню на сході України один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення.

Українська правда
Теми: розвідкаДонбасООСвійна


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