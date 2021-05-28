Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка: Окупанти готують мінометні розрахунки до ймовірних обстрілів позицій ООС

П'ятниця, 28 травня 2021, 14:09
Розвідка: Окупанти готують мінометні розрахунки до ймовірних обстрілів позицій ООС

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони, окупанти активізували підготовку мінометних розрахунків до ймовірного вогневого ураження передових позицій підрозділів Об’єднаних сил.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: Розвідка також зазначає, що в окремих районах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях командування російських окупаційних військ продовжує приховано розміщувати 122-мм реактивні системи залпового вогню, гаубиці та самохідні артилерійські установки з порушенням домовленостей щодо відведення важкого озброєння.

Крім того, протягом тижня зросла інтенсивність тренувань зі стрільби та управління вогнем гаубичних, гарматних і реактивних артилерійських дивізіонів першого та другого армійських корпусів на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо: 28 травня вранці внаслідок ворожого вогню на сході України один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: розвідкаДонбасООСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
розвідка
ГУР: Росія зараз завозить додаткові міни та вибухівки на ЗАЕС
Окупанти хочуть забирати житло українців у Енергодарі, щоб роздавати росіянам – ГУР
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: