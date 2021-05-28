Розвідка: Окупанти готують мінометні розрахунки до ймовірних обстрілів позицій ООС
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони, окупанти активізували підготовку мінометних розрахунків до ймовірного вогневого ураження передових позицій підрозділів Об’єднаних сил.
Джерело: пресслужба Міноборони
Деталі: Розвідка також зазначає, що в окремих районах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях командування російських окупаційних військ продовжує приховано розміщувати 122-мм реактивні системи залпового вогню, гаубиці та самохідні артилерійські установки з порушенням домовленостей щодо відведення важкого озброєння.
Крім того, протягом тижня зросла інтенсивність тренувань зі стрільби та управління вогнем гаубичних, гарматних і реактивних артилерійських дивізіонів першого та другого армійських корпусів на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо: 28 травня вранці внаслідок ворожого вогню на сході України один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення.