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Разведка: Оккупанты готовят минометные расчеты к вероятным обстрелам позиций ООС

Пятница, 28 мая 2021, 14:09

По информации Главного управления разведки Министерства обороны, оккупанты активизировали подготовку минометных расчетов к возможному огневому поражению передовых позиций подразделений Объединенных сил.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: Разведка также отмечает, что в отдельных районах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях командование российских оккупационных войск продолжает скрыто размещать 122-мм реактивные системы залпового огня, гаубицы и самоходные артиллерийские установки с нарушением договоренностей по отводу тяжелого вооружения.

Кроме того, в течение недели возросла интенсивность тренировок по стрельбе и управлению огнем гаубичных, пушечных и реактивных артиллерийских дивизионов первого и второго армейских корпусов на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Напомним: 28 мая утром в результате вражеского огня на востоке Украины один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.

Украинская правда
Темы: разведкаДонбассООСвойна


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