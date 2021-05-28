Разведка: Оккупанты готовят минометные расчеты к вероятным обстрелам позиций ООС

По информации Главного управления разведки Министерства обороны, оккупанты активизировали подготовку минометных расчетов к возможному огневому поражению передовых позиций подразделений Объединенных сил.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: Разведка также отмечает, что в отдельных районах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях командование российских оккупационных войск продолжает скрыто размещать 122-мм реактивные системы залпового огня, гаубицы и самоходные артиллерийские установки с нарушением договоренностей по отводу тяжелого вооружения.

Кроме того, в течение недели возросла интенсивность тренировок по стрельбе и управлению огнем гаубичных, пушечных и реактивных артиллерийских дивизионов первого и второго армейских корпусов на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Напомним: 28 мая утром в результате вражеского огня на востоке Украины один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.