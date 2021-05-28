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У Білорусі лише за 3 місяці майже вдвічі побільшало політв'язнів

П'ятниця, 28 травня 2021, 14:47
У Білорусі лише за 3 місяці майже вдвічі побільшало політв'язнів

Кількість політичних в’язнів в Білорусі за останні три місяці зросла майже у два рази.

Джерело: "Радіо Свобода" із посиланням на правозахисний центр "Весна"

Деталі: За його даними, нині у списку арештантів з політичних причин є прізвища 436 людей. Для порівняння, правозахисники кажуть, що у середині лютого політв’язнями в Білорусі були визнані 246 осіб.

Повідомляється, що за останній період до списку потрапили 12 людей, п’ятеро – лише за минулу добу, в тому числі неповнолітні особи та росіянка Софія Сапега, затримана в Мінську разом із колишнім головним редактором телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем.

Передісторія: Після президентських виборів в серпні 2020 року в Білорусі почалися протести проти фальсифікації і насильства силовиків. У країні відтоді порушили щонайменше три тисячі кримінальних справ проти учасників президентських перегонів, активістів, учасників мирних акцій протесту.

Тисячі затриманих учасників протестів, за даними правозахисників, зазнали тортур та інших видів жорстокого поводження. Правозахисний центр "Весна" задокументував понад тисячу свідчень жертв тортур.

Європейський союз має запровадити у червні новий, вже четвертий, пакет санкцій проти Білорусі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьполітв'язні
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