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В Беларуси всего за 3 месяца почти вдвое увеличилось количество политзаключенных

Пятница, 28 мая 2021, 14:47
В Беларуси всего за 3 месяца почти вдвое увеличилось количество политзаключенных

Количество политических заключенных в Беларуси за последние три месяца выросла почти в два раза.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на правозащитный центр "Весна"

Детали: По его данным, сейчас в списке арестантов по политическим причинам есть фамилии 436 человек. Для сравнения, рассказывают правозащитники, в середине февраля политзаключенными в Беларуси были признаны 246 человек.

Сообщается, что за последний период в список попали 12 человек, пятеро - только за минувшие сутки, в том числе несовершеннолетние лица и россиянка Софья Сапега, задержанная в Минске вместе с бывшим главным редактором телеграмм-канала NEXTA Романом Протасевичем.

Предыстория: После президентских выборов в августе 2020 года в Беларуси начались протесты против фальсификации и насилия силовиков. В стране с тех пор возбудили как минимум три тысячи уголовных дел против участников президентской гонки, активистов, участников мирных акций протеста.

Тысячи задержанных участников протестов, по данным правозащитников, подверглись пыткам и другим видам жестокого обращения. Правозащитный центр "Весна" задокументировал более тысячи свидетельств жертв пыток.

Европейский союз должен ввести в июне новый, уже четвертый, пакет санкций против Беларуси.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьполитзаключенные
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