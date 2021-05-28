Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Беларуси всего за 3 месяца почти вдвое увеличилось количество политзаключенных

Пятница, 28 мая 2021, 14:47

Количество политических заключенных в Беларуси за последние три месяца выросла почти в два раза.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на правозащитный центр "Весна"

Детали: По его данным, сейчас в списке арестантов по политическим причинам есть фамилии 436 человек. Для сравнения, рассказывают правозащитники, в середине февраля политзаключенными в Беларуси были признаны 246 человек.

Сообщается, что за последний период в список попали 12 человек, пятеро - только за минувшие сутки, в том числе несовершеннолетние лица и россиянка Софья Сапега, задержанная в Минске вместе с бывшим главным редактором телеграмм-канала NEXTA Романом Протасевичем.

Предыстория: После президентских выборов в августе 2020 года в Беларуси начались протесты против фальсификации и насилия силовиков. В стране с тех пор возбудили как минимум три тысячи уголовных дел против участников президентской гонки, активистов, участников мирных акций протеста.

Тысячи задержанных участников протестов, по данным правозащитников, подверглись пыткам и другим видам жестокого обращения. Правозащитный центр "Весна" задокументировал более тысячи свидетельств жертв пыток.

Европейский союз должен ввести в июне новый, уже четвертый, пакет санкций против Беларуси.

Темы: Беларусьполитзаключенные


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинского дипломата вызвали в МИД РФ из-за «сожжения Кремля»

САП хочет забрать квартиру у нардепа Волынца

Беларусь ввела индивидуальные лицензии для импорта украинских товаров

Лукашенко собирается вакцинировать украинцев: готовит палатки со "Спутником"

ЕС обещает Беларуси 3 млрд евро, если страна пойдет по демократическому пути

Зарегистрированных в "Дии" вакцинируют в Международном выставочном центре в Киеве

Все новости...
Беларусь
Беларусь может с июня остановить поставки бензина А-95 в Украину – СМИ
Беларусь ввела индивидуальные лицензии для импорта украинских товаров
Еврокомиссия представила план помощи Беларуси и направила его Тихановской
Последние новости
17:08
Венгрия вынуждена дарить вакцины другим странам из-за нехватки желающих вакцинироваться
17:03
Путин обсудил стратегию по защите РФ из-за угроз вокруг страны
16:46
"Укртатнафта" Коломойского заявляет о готовности полностью заменить белорусский бензин
16:22
В Германии пользователь Facebook получил условный срок за призывы уничтожить Меркель
16:15
фото, видеоСБУ показала ночные антитеррористические учения в метро Киева
16:12
обновленоБеларусь выгоняют из Европейского вещательного союза
16:11
Украинского дипломата вызвали в МИД РФ из-за «сожжения Кремля»
16:11
Рада готовится отменить выдачу бумажных паспортов
16:10
РФ без объективных причин сократила мандат миссии ОСБЕ на границе с Украиной – МИД
16:04
инфографикаВ апреле реальная зарплата в годовом измерении выросла на 20% – Госстат
Все новости...